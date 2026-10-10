Сили оборони повторно уразили великий нафтовий вузол у Самарській області – Генштаб
Сили оборони завдали удару п...
Джерело: Генштаб ЗСУ
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У ніч на 10 жовтня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали нової серії ударів по нафтовій інфраструктурі країни-агресора Росії. Ціллю атаки стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Самара" поблизу селища Просвет.
Ступінь завданих збитків уточнюється. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Результати атаки
Станом на 13:00 українське військове командування лише повідомило факт атаки по лінійно-виробничій станції в Самарській області, без уточнення будь-яких подробиць.
У свою чергу, місцеві чиновники заявили, що в небі над Самарською областю збили кілька десятків українських дронів. Незважаючи на пожежу в районі нафтового об'єкта в РФ, стверджують, що руйнувань немає.
Губернатор регіону В'ячеслав Федорищев розповів, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Також він погрожував росіянам кримінальною відповідальністю за публікацію фото та відео з місця атаки.
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