Сили оборони просунулися на понад 15 км в тил ворога на Куп’янському напрямку і зірвали план окупантів. Відео

Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп'янському напрямку, просунувшись більш ніж на 15 км підземними комунікаціями в тил російських окупантів. У результаті українські військові зірвали плани противника проникнути в тил українських підрозділів і створити загрозу для Куп'янська.

Про це у Telegram повідомив 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". За даними військових, під час операції понад 30 російських окупантів взято в полон, а загальні втрати противника перевищили 100 осіб.

Як українські військові провели операцію "Велес"

Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало просування під землею з діями на поверхні та ударами безпілотників. Це дало змогу зірвати наміри росіян використати газові магістралі для проникнення в тил українських військ.

Сили оборони України провели... Джерело: Скриншот Розгорнути

Командир корпусу "Хартія", бригадний генерал Ігор Оболєнський пояснив, що українські військові спостерігали за діями противника під землею та вивчали його тактику. Захисники передбачили можливі дії окупантів і сам опанували ведення бойових дій у підземних комунікаціях.

"Росіяни мали намір використати газові шахтопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю", – розповів Оболєнський.

За його словами, операція мала дві основні цілі: зупинити противника під землею та зробити неефективною тактику, яку росіяни застосовували на землі й у повітрі.

Сили оборони України провели... Джерело: Скриншот Розгорнути

Хто долучився до операції

До проведення операції "Велес" залучили бригаду "Хартія", штурмовий полк "Р.У.Г", полк безпілотних систем "Лава", підрозділи Головного управління розвідки, зокрема легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус (РДК), а також бригаду безпілотних систем "Ахіллес".

Оболєнський заявив, що українські військові перемогли росіян у цій битві та наголосив на готовності й надалі протидіяти противнику навіть під землею.

"Ми перемогли росіян у цій битві й упевнені, що переможемо у цій війні. Ми дістанемо ворога навіть із-під землі", – сказав командир корпусу.

Сили оборони України провели... Джерело: Скриншот Розгорнути

Нагадаємо, українська операція "Вівальді" зірвала плани Росії щодо наступу на Донеччині. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), дії Сил оборони змусили окупантів відмовитися від спроб оперативного оточення українських позицій і перейти до складніших фронтальних атак.

Як писав OBOZ.UA, російський плацдарм на північ від Куп’янська на Харківщині поступово скорочується завдяки тиску Сил оборони України. Водночас окупанти продовжують штурмувати українські позиції на східному березі річки Оскіл і намагаються проникнути в районі Ківшарівки.