Сили оборони провели дві успішні наступальні операції, – Зеленський

Сили оборони України провели дві успішні наступальні операції, під час яких деокупували території. Під час операцій українські військові також повертали позиції, заволодівали висотами та встановлювали контроль над важливими ділянками.

Про це 4 жовтня заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування із представниками ЗМІ. За його словами, йдеться не лише про повернення української землі.

"У нас було, в принципі, дві сильні наступальні операції з результатом деокупації української землі. Головне не тільки деокупація, головне – повернення положення, заволодіння висотами, контроль над позиціями, багато всього іншого. Дві операції пройшли успішно", – сказав президент.

За словами Зеленського, одна з цих операцій була тривалою та охоплювала понад 700 кілометрів.

Президент також наголосив, що Росія наразі не може продемонструвати позитивного результату на полі бою.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Третій армійський корпус завершив третій сезон операції "Вівальді". За час наступальних дій корпус повернув під контроль 176 кв. км української території.