Сили оборони розгромили базу елітного підрозділу "Рубікон С" на Курщині. Відео

Українські бійці завдали ударів по місцю дислокації російського спецпідрозділу безпілотних систем "Рубікон С" у Рильську Курської області. Росіяни облаштували майстерню з виготовлення та обслуговування дронів у місцевому відділку поліції, там же вони зберігали боєприпаси, детонація яких спричинила потужні вибухи в центрі міста.

Про це повідомив Восьмий корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. Сили оборони офіційно заперечили поширену ворогом інформацію про те, що ЗСУ нібито скидали вибухівку з повітря на центральні вулиці населеного пункту.

Росіяни облаштували базу дронів у відділку поліції

Українська розвідка виявила місце дислокації російського елітного формування "Рубікону С" – росіяни використали адмінбудівлю поліції у Рильську як технічну базу спецпідрозділу БпЛА, де збирали та лагодили дрони. Там само окупанти облаштували склад боєприпасів.

Після виявлення цієї локації оператори безпілотних комплексів Восьмого корпусу завдали точних ударів по об'єктах противника. Під вогонь потрапили майстерня ворожих дронів, житловий сектор операторів "Рубикона С", а також місце дислокації дронарів ФСБ.

Унаслідок ударів здетонував склад боєприпасів, який російські військові зберігали безпосередньо всередині поліцейської дільниці посеред міста, знехтувавши базовими нормами обережності.

У Восьмому корпусі наголосили, що таке розміщення боєприпасів із порушенням вимог безпеки створювало загрозу передусім для цивільного населення.

ЗСУ спростували російські звинувачення у мінуванні Рильська

Після вибухів у центрі міста місцеві чиновники почали поширювати неправдиву інформацію про нібито дистанційне мінування центральних вулиць Рильська українськими безпілотниками, намагаючись списати власну недбалість на дії ЗСУ.

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У 8-му корпусі ДШВ назвали ці твердження черговою російською брехнею та офіційно заперечили проведення таких дій.

"Відповідально заявляємо, що це чергова російська брехня. Жодного дистанційного мінування з дронів ми не проводили. Вибухи в центрі Рильська стали наслідком детонації складу боєприпасів у місцевому приміщенні поліції", – наголосили українські військові.

Нагадаємо, за добу 22 листопада українські воїни знищили ще 2 471 російського загарбника. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 639 641 особи.

Як повідомляв OBOZ.UA, вночі 23 листопада українські БпЛА вкотре атакували Новошахтинський завод нафтопродуктів (АТ "НЗНП") у Ростовській області Росії. Спочатку пролунали вибухи, а пізніше в районі підприємства розгорілася сильна пожежа.