Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на 2100 окупантів: дані Генштабу

За добу 18 жовтня українські воїни відмінусували ще 2100 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 567 160 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за 18 жовтня

За добу вбитими та пораненими Росія втратила 2 100 своїх солдатів, тож на ранок 19 жовтня загальні бойові втрати агресора склали близько 1 567 160 осіб.

Поменшало у ворога також озброєнь і військової техніки: знищено ще 4 бойові броньовані машини, 24 артилерійські системи і 3 засоби ППО.

Унаслідок ударів Сил оборони росіяни втратили ще 6 наземних робототехнічних комплексів і 1 636 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

З техніки забезпечення окупанти позбулися 332 одиниць автомобільної та 3 одиниці спеціальної техніки.

"Сили оборони України системно знищують особовий склад, озброєння, військову техніку та засоби забезпечення противника. Це послаблює його наступальні спроможності, ускладнює поповнення ресурсів і забезпечення військ та зменшує можливості Росії продовжувати збройну агресію проти України", – наголосили у ГШ.

Втрати Росії у війні на ранок 19 жовтня

Як повідомляв OBOZ.UA, українські прикордонники знищили російський дрон на кордоні з Молдовою.

Також Сили оборони вперше ліквідували новітню російську важку вогнеметну систему ТОС-3 "Дракон".