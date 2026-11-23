Сили оборони скоротили чисельність армії РФ ще на майже 2,5 тис. окупантів: дані Генштабу

За добу 22 листопада українські воїни знищили ще 2 471 російського загарбника. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 639 641 особи.

Також знищено сотні одиниць озброєння і техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ на ранок 23 листопада

За добу 22 листопада Сили оборони відмінусували ще 2 471 російського загарбника. Загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгення зросли до 1 639 641 особи.

Також ліквідовано 5 танків, 18 бойових броньованих мшин, 70 артилерійських систем, 3 РСЗВ і 1 засіб ППО армії Росії.

Знищено 4 наземні робототехнічні комплекси і 1 459 БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також 651 одиницю автомобільної і 7 одиниць спеціальної техніки ворога.

Втрати армії РФ на ранок 23 листопада

Як повідомляв OBOZ.UA, у Середземному морі неподалік міста Бенґазі на півночі Лівії 22 листопада було атаковано ще один російський корабель, ASCALON, що перебуває під санкціями через перевезення вантажів військового призначення.

Це комерційне судно під мальтійським прапором було уражене через кілька годин після вибуху на борту російського "Меркурія", що пришвартувався в порту.