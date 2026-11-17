Сили оборони України атакували Кримський міст: повідомляють про щонайменше 15 вибухів. Відео

В окупованому Криму пізно ввечері 16 листопада почалася канонада вибухів. Так звана влада півострова заявила про нову атаку на Керченський міст, незаконно побудований російськими загарбниками.

Один із військкорів противника стверджував, що в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Від ударних хвиль у деяких будинках вилетіли вікна, передає Telegram-канал "Крымский ветер".

Тим часом в Exilenova+ опублікували відео прильоту по Кримському мосту. Судячи з цих кадрів, один із дронів (або ракет) влучив просто в арку – мабуть, ту, що вже була похилена після попереднього удару рано-вранці 16 листопада.

У ніч проти 17 листопада обстріл не тільки продовжився, а й, імовірно, досяг набагато більших результатів. У соцмережах припускають, що прольот мосту міг обвалитися разом із аркою.

У Telegram-каналі Dnipro Osint (Гарбуз) помітили, що на відео видно щонайменше два влучних прильоти.

OSINT-дослідник вважає, що п... Джерело: Скриншот Telegram Розгорнути

Колаборант Сергій Аксьонов, призначений росіянами "головою республіки Крим", підтвердив, що рух транспорту по Керченській переправі довелося зупиняти. "Просимо мешканців і гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів", – закликав він.

Повідомлення помічника Кремл... Джерело: Скриншот Telegram Розгорнути

Пропагандист заявив про численні вибухи. Джерело: Скриншот Telegram

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