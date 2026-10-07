Сили оборони уразили аеродром, пункти управління БПЛА та інші цілі ворога – Генштаб

Упродовж 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня 2026 року Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Ураження зафіксовано, зокрема, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Відповідний допис оприлюднили в офіційному Telegram-каналі відомства.

За даними Генштабу, у Брянській області РФ було уражено аеродром "Сеща". Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

Аеродром "Сеща" на мапі. Джерело: Google Maps

Там же, в районі населеного пункту Гриньово, українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника. Поблизу Еліонки під удар потрапила радіолокаційна станція.

У районі Донецька Сили оборони уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних БПЛА російських окупантів.

У Генштабі розповіли про ура... Джерело: Генштаб ЗСУ Розгорнути

На Запоріжжі українські воїни завдали ударів по пунктах управління БПЛА противника в районах Білоцерківки та Кам'янки. Ще один КСП уразили в районі Гірника Донецької області.

Крім того, в районах Українська та Курахівки Донецької області уражено командно-спостережні пункти російських військ.

На тимчасово окупованій території Луганської області в районі Криничного українські військові уразили склад матеріально-технічних засобів підрозділу російських окупантів. Поблизу Кондрючого було уражено склад паливно-мастильних матеріалів.

У Генштабі зазначили, що Сили оборони України продовжують уражати військові об'єкти противника.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що за добу 6 жовтня українські воїни знищили 1690 російських окупантів. Загальні втрати російської армії в особовому складі від початку повномасштабного вторгнення сягнули 1 545 950 осіб.