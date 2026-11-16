Сили оборони уразили Ільський НПЗ: у Генштабі розкрили наслідки атаки

16 листопада Сили оборони України уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії. Удар припав по самому серцевинному процесу заводу, масштаби збитків наразі уточнюються.

Це один із найбільших НПЗ на півдні Росії, а його продукція використовується, зокрема, для забезпечення збройних сил РФ. Про це зазначили в Генеральному штабі ЗСУ.

Що відомо

Сили оборони продовжують завдавати збитків російським окупантам, завдаючи ударів по військових об'єктах ворога. 16 листопада удар припав на Ільський НПЗ.

"НПЗ-пад триває: Сили оборони уразили Ільський нафтопереробний завод", – зазначили в Генштабі.

Там нагадали, що в листопаді російська нафтопереробна галузь зіткнулася з численними обстрілами. Так, атаки зазнали НПЗ в Саратові, Кіріші, Омську, Волгограду, Нижньокамську, і тепер у ніч на 16 листопада черга дійшла до Краснодарського краю.

Яких пошкоджень зазнав завод

У Генштабі зазначили, що удар припав по самому серцевинному процесу заводу. Так. внаслідок атаки на російський НПЗ уражено установки атмосферної трубчастої переробки нафти АТ-4, АТ-5, АТ-6, з яких починається шлях сирої нафти до готового пального.

Під ураження потрапив і комплекс виробництва автомобільних бензинів. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Що відомо про Ільський нафтопереробний завод

Ільський НПЗ – один із найбільших нафтопереробних заводів на півдні росії, здатний переробляти близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Його продукція використовується, зокрема, для забезпечення потреб збройних сил РФ. А розташування на півдні робить завод особливо важливим для армії: звідти пальне має найкоротший шлях до російських угруповань на фронті та в окупованому Криму.

У Генштабі додали, що виведені з ладу установки первинної переробки і бензиновий комплекс – це менше пального для техніки, що воює проти України, і менше нафторублів у бюджеті Кремля.

"Сили оборони України, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, продовжують системно вживати заходів, спрямованих на підрив воєнно-економічного потенціалу ворога та примушення РФ до припинення збройної агресії проти України", – наголосили в Генштабі.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що у Ленінградській області РФ Сили оборони уразили позиції радіолокаційної розвідки ворожої армії. Уражено РЛС "Небо-СВУ", радіолокаційний комплекс "Сопка-2" та пересувну вишку 40В6. Ураження було здійснено 11 листопада.