Сили оборони уразили місце пуску ударних БПЛА та склади армії Путіна: деталі від Генштабу

Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях. Ураження відбулися 4 листопада та в ніч на 5 листопада.

Серед цілей були місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у Криму, склад дронів у районі Мелітополя, а також склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів. Про результати операцій повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Які військові об'єкти росіян уразили 4 та 5 листопада

За інформацією Генштабу, 4 листопада та в ніч на 5 листопада українські підрозділи уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА російської армії в районі Гвардійського на тимчасово окупованій території АР Крим.

Також під удар потрапила мобільна вогнева група противника в районі Донцівки Луганської області. У районі Мелітополя Запорізької області Сили оборони уразили склад безпілотників російських окупантів.

Крім того, на Донеччині було уражено склад боєприпасів у районі Новоазовська та склад матеріально-технічних засобів противника поблизу Прогресу.

Під удари також потрапили ремонтно-відновлювальні підрозділи російської армії. Йдеться про об'єкти в районі Талаківки Донецької області та Нижньої Дуванки Луганської області.

Чому ураження місця запуску дронів у Криму важливе

У Генштабі пояснили, що з місць запуску на території Криму російські війська атакують ударними безпілотниками українські міста та цивільну інфраструктуру.

Тому ураження таких об'єктів, а також складів безпілотників, має зменшити інтенсивність російських атак.

У Генеральному штабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Інфографіка. Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч на 5 листопада російське місто Рязань опинилося під масованою атакою ударних безпілотників. У місті пролунала серія гучних вибухів, після яких у районі об’єктів промислової інфраструктури почалися сильні пожежі. Основними цілями українських безпілотників стали нафтопереробний завод і склад маркетплейсу Wildberries.