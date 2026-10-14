Сили оборони уразили місце запуску ударних БпЛА та склади МТЗ ворога на Донеччині – Генштаб

Українські військові продовжують завдавати ударів по військових об’єктах російських окупантів. Упродовж 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня Сили оборони уразили кілька цілей на Донеччині.

Серед них – об’єкт, який російські війська використовували для зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Донецька уразили місце запуску ударних БпЛА

У Генеральному штабі повідомили, що в районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.

Ураження таких об’єктів має системно зменшувати спроможність російських військ завдавати ударів по цивільній інфраструктурі на території України.

На Донеччині уразили склади матеріально-технічних засобів РФ

Крім того, у районах Попової Балки та Гірника Донецької області Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів.

У Генштабі зазначили, що робота по ключових військових цілях російського агресора триває.

Сили оборони уразили місце... Джерело: t.me/GeneralStaffZSU Розгорнути

Карта. Джерело: Скриншот

Як повдомляв OBOZ.UA, Сили оборони України продовжують завдавати ворогу ударів, знищуючи техніку та живу силу противника. Так, 12 жовтня та в ніч на 13 жовтня 2026 року українські захисники завдали ураження низці військових об’єктів окупантів.