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Сили оборони уразили переправу через Сіверський Донець і пошкодили три літаки ворога: Генштаб розкрив деталі
Ілюстративне фото.
Джерело: armyinform
Українські військові завдали ударів по логістичних об’єктах окупаційної армії РФ, зокрема пошкодили автомобільний міст через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської. Також підтверджено ураження трьох військово-транспортних літаків на авіаремонтному заводі в Новгородській області РФ.
Деталі повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Доповнюється...
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