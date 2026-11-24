Сили оборони уразили переправу ворога і зосередження вантажівок: Генштаб розкрив подробиці

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військовій логістиці російських окупантів. 23 листопада та в ніч на 24 листопада українські захисники уразили переправу противника на Донеччині та місце зосередження ворожих вантажівок у Брянській області РФ.

Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Ураження цих об'єктів має ускладнити постачання російським військам боєприпасів, пального та перекидання особового складу й техніки.

Які військові об'єкти ворога уразили Сили оборони

У Брянській області РФ, поблизу населеного пункту Бересток, українські воїни завдали удару по місцю зосередження вантажівок одного з підрозділів російської армії.

За даними Генштабу, окупанти використовували ці транспортні засоби для доставлення на передову боєприпасів, пального та продовольства.

Карта. Джерело: Скриншот

Крім того, на Донеччині, в районі Новоукраїнки, Сили оборони уразили переправу через річку Вовча. Внаслідок цього, як зазначили у Генштабі, противнику доведеться використовувати довші та вразливіші маршрути для переміщення особового складу й військової техніки.

Сили оборони рвуть логістику окупантів. Джерело: Telegram/Генеральний штаб ЗСУ

У Генеральному штабі наголосили, що українські захисники продовжуватимуть уражати ключові військові об'єкти противника, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України.

Допис Генштабу ЗСУ в Telegram. Джерело: Скриншот

Попередні удари Сил оборони по військових об'єктах окупантів

Нагадаємо, 19 листопада та в ніч на 20 листопада Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на території РФ і тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Брянській області під удар потрапив зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С2".

Також українські захисники уразили пункт управління ворожими безпілотниками в районі Селидового на Донеччині. На Луганщині під удар потрапили склади матеріально-технічного забезпечення російських підрозділів поблизу Рубіжного та Лисичанська.

Крім того, Сили оборони уразили місце зосередження озброєння та військової техніки окупантів у районі Бердянська Запорізької області.

Як писав OBOZ.UA, 20 листопада та в ніч на 21 листопада Сили оборони України уразили склад боєприпасів у Криму, два штаби окупантів та міст на Луганщині. Масштаби завданих противнику збитків на момент повідомлення уточнювалися.