Сили оборони уразили пункт управління, МТЗ і живу силу ворога: Генштаб розкрив деталі операцій

Сили оборони продовжують операції зі знищення важливих військових об'єктів та техніки окупантів. Цієї ночі наші захисники уразили пункт управління та склади матеріально-технічних засобів ворога.

Також бійці поцілили по зосередженню живої сили російських військових. Деталі оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

Наслідки операцій української сторони

За інформацією Генштабу, низку вдалих операцій Сили оборони провели 19 жовтня та в ніч на 20.

За підсумками унаслідок ударів у Запорізькій області уражено пункт управління російського підрозділу поблизу Федорівки. На Донеччині під удар потрапив ремонтний підрозділ окупаційних військ у районі Кальміуського.

"Знищення таких об'єктів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт", – підкреслили у Генштабі.

Інфографіка. Джерело: Генштаб

Окрім того, уражено склади матеріально-технічного забезпечення російських військ поблизу Кріпенського на Луганщині, Рівнополя на Донеччині та Лагідного в Запорізькій області.

Також під удар потрапили місця зосередження особового складу окупантів поблизу Рибалівки, Басані, Федорівки та Миколаївки на Запоріжжі, Зеленого Гаю, Горлівки й Селидового на Донеччині, а також Сватового на Луганщині.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України. Далі буде!" – запевнили у Генштабі.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Сили оборони уразили залізничний міст, що має ускладнити логістику російських окупаційних військ та вдарили по складах МТЗ противника.

Як повідомляв OBOZ.UA, оператори дронів 115-ї окремої механізованої бригади вдруге за тиждень уразили російський вертоліт. До результативної роботи долучилися пілоти зенітного ракетного дивізіону "Прибульці".