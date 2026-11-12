Сили оборони уразили п'ять з п'яти найбільших нафтопереробних заводів Росії – Генштаб

Сили оборони України системно завдають ударів по російській нафтопереробній промисловості, позбавляючи противника важливих ресурсів для ведення війни. Від 30 жовтня під ураження потрапили п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також кілька менших підприємств.

Українські військові дістали об'єкти навіть у віддалених від фронту регіонах, зокрема в Сибіру. Про результати ударів повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Які російські НПЗ опинилися під ударами

Від 30 жовтня українські "далекобійні санкції" дісталися Омського, Кірішського, Рязанського, Нижньогородського та Ярославського нафтопереробних заводів. Усі вони входять до п'ятірки найпотужніших у Росії.

Крім того, під удари потрапили Новокуйбишевський та Саратовський НПЗ. У Генштабі наголошують, що Сили оборони системно виводять з ладу російські нафтопереробні підприємства.

Удар по найбільшому НПЗ Росії в Омську

11 листопада на Омському нафтопереробному заводі спалахнула пожежа після ураження підрозділами Сил оборони України. Підприємство розташоване майже за 2500 кілометрів від українського кордону.

Омський НПЗ є найпотужнішим у Російській Федерації. Він здатний переробляти понад 21 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки становить близько 99%.

Завод забезпечує російську армію пальним, необхідним для ведення війни проти України.

Які пошкодження зафіксували на Кірішському НПЗ

У ніч проти 9 листопада українські військові уразили ТОВ "Кінеф" ("Кірішинефтеоргсинтез") у Ленінградській області.

Підприємство має встановлену потужність близько 20 млн тонн нафти на рік і забезпечує понад 6% усієї нафтопереробки Росії. Завод виробляє широкий перелік нафтопродуктів, зокрема пальне для потреб російської армії.

Унаслідок удару пошкоджено установку атмосферної трубчастої переробки нафти (АТ), установку первинної переробки нафти ЕЛОУ та дві установки охолодження.

Саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки

Ще раніше, 7 листопада, Сили оборони уразили ПАТ "Саратовський НПЗ". Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Воно працює на потреби військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

На заводі пошкоджено єдину установку первинної переробки нафти АВТ-6, дві установки гідроочищення пального, трубопроводи та резервуар об'ємом 10 тисяч кубометрів. У резервуарі виникло займання.

Після ураження роботу підприємства зупинили.

Як удари по НПЗ впливають на Росію

У Генштабі зазначають, що ураження установок первинної переробки скорочує виробництво пального для російської армії та зменшує доходи, за рахунок яких РФ фінансує війну.

У Силах оборони наголошують, що відстань більше не захищає російські об'єкти від українських ударів – незалежно від того, розташовані вони в Сибіру чи ближчих до України регіонах.

Також у Генштабі заявили, що Україна, реалізуючи право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, і надалі системно вживатиме заходів, щоб примусити Росію припинити збройну агресію проти України.

Інфографіка. Джерело: t.me/GeneralStaffZSU

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