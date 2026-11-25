Сили оборони вдарили по аеродрому "Саваслейка": уражено п'ять літаків, якими окупанти тероризують Україну

24-го та в ніч на 25 листопада Сили оборони та СБУ атакували аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії. Там базуються носії "Кинджалів", МіГ-31К, з яких окупанти обстрілюють Україну. Внаслідок атаки уражено п'ять літаків агресора.

Також українські захисники уразили два нафтопереробних заводи "Роснефті" в Самарській області, які працюють для військових потреб загарбників. Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

Що відомо

Сили оборони уразили аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області, звідки ворог обстрілює Україну. На цьому аеродромі базуються МіГ-31К, носії "Кинджалів", і звідти регулярно починається тривога по всій Україні.

"Ураження аеродрому зменшує спроможності ворога тероризувати наших цивільних людей", – пояснили в Міністерстві оборони..