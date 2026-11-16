Сили оборони відмінусували 2 560 окупантів, 6 засобів ППО та майже 800 одиниць автотехніки армії РФ за добу – Генштаб

За добу 15 листопада українські воїни відмінусували ще 2 560 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 625 420 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати армії РФ за добу 15 листопада

Особовий склад окупаційної армії РФ за добу скоротився на 2 560 осіб. Загальні бойові втрати ворога за час повномасштабного вторгнення на ранок 16 листопада сягнули 1 625 420 осіб.

Також було знищено ще два ворожі танки, 23 бойові броньовані машини, 63 артилерійські системи, чотири РСЗВ і шість засобів ППО.

Втратили росіяни 16 наземних робототехнічних комплексів і 573 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

На металобрухт українські воїни перетворили також 722 одиниці автомобільної і три одиниці спеціальної техніки армії РФ.

Втрати армії РФ на ранок 16 листопада

Як розповідав OBOZ.UA, в одному з регіонів Російської Федерації планують скоротити виплати контрактникам. У Башкирії зменшать ці витрати на мільярд рублів (близько 12 мільйонів доларів). Причина нібито полягає у зменшенні бажаючих підписувати контракти, що свідчить про труднощі держави-агресорки з поповненням втрат окупаційного війська.