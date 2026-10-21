Сили оборони взяли під вогневий контроль переправи через Чорний Жеребець на Донеччині: що це означає. Карта

Після успішної наступальної операції "Вівальді" на півночі Донеччини українські військові встановили вогневий контроль над усіма переправами через річку Чорний Жеребець поблизу Лимана. Це суттєво ускладнило російським окупантам перекидання особового складу та резервів на правий берег річки, а також послабило їхній наступальний потенціал.

Про це розповів речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Святослава Хороброго Василь Денисюк, повідомляє Суспільне. За його словами, завдяки наступальним діям підрозділів Третього армійського корпусу українським захисникам вдалося відтіснити противника до річки та порушити його логістику.

Що означає контроль над переправами через Чорний Жеребець

Протягом чотирьох етапів операції "Вівальді" Сили оборони наблизилися до річки Чорний Жеребець, яка протікає територією Луганської та Донецької областей і є лівою притокою Сіверського Дінця.

У результаті українські військові взяли під вогневий контроль усі переправи, якими російська армія перекидала сили через річку. Це обмежило можливості окупантів нарощувати своє угруповання та чинити тиск на українські позиції.

"Нам вдалося максимально відкинути противника до річки Чорний Жеребець, взяти під контроль усі переправи через цю річку. Станом на зараз у противника є суттєві проблеми з перекиданням живої сили через річку", – зазначив Денисюк.

Попри це, російські війська не припиняють спроб посилити свої підрозділи на правому березі. Для цього вони перекидають додаткові резерви з інших напрямків, намагаючись одночасно стримати просування українських захисників і продемонструвати власному командуванню певні результати.

Карта бойових дій. Джерело: Скриншот

Як змінилася інтенсивність російських атак

За словами речника, окупанти продовжують активно застосовувати різні типи ударних безпілотників. Крім того, вони намагаються використовувати несприятливі погодні умови для проведення атак.

Зокрема, російські підрозділи активізуються під час дощів і туманів, коли можливості українських розвідувальних БПЛА обмежені. Водночас загальна інтенсивність ворожих штурмів на цій ділянці фронту знизилася.

Денисюк наголосив, що така тенденція насамперед пов'язана з успішними діями українських військових. Завдяки контролю над логістичними маршрутами противник втратив можливість підтримувати попередній рівень тиску на оборону ЗСУ.

"Зниження інтенсивності дій російських військ є насамперед наслідком успішних дій українських сил. Противник позбавлений можливості тиснути на оборону українських військ унаслідок контролю над усіма логістичними напрямками", – пояснив речник 66-ї ОМБр.

Нагадаємо, українські військові місяцями готували операцію "Вівальді", яка дала змогу звільнити значні території на Донеччині та зірвати плани російських окупантів. Одним із найбільших викликів для бійців стали російські безпілотники, оператори яких цілеспрямовано полювали на українських військових.

Як писав OBOZ.UA, у межах операції "Вівальді" українські прикордонники на Лиманському напрямку методично знищували логістику російських окупантів. Захисники атакували транспорт противника, ускладнюючи підвезення особового складу, озброєння та боєприпасів на передові позиції.