Сили оборони за добу скоротили чисельність армії РФ на понад 2 тис. окупантів: дані Генштабу

За добу 4 жовтня українські воїни відмінусували ще 2020 російських загарбників. Загальні втрати ворога в особовому складі зросли до 1 542 720 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Втрати Росії за добу 4 жовтня

Разом з відмінусованими упродовж 4 жовтня 2 020 окупантами загальні бойові втрати РФ в особовому складі сягнули 1 542 720 осіб.

Втрачали окупанти також техніку й озброєння.

За добу знищено 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО.

Ворог втратив також 22 наземні робототехнічні комплекси і 1 855 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Недорахувалися росіяни й 727 одиниць автомобільної та 5 – спеціальної техніки.

Втрати Росії у війні на ранок 5 жовтня

Як розповідав OBOZ.UA, 4 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України атакувала військовий аеродром "Ханська" у Республіці Адигея РФ. Внаслідок атаки було уражено два російських винищувачі – Су-35 та Су-34, а також склад боєприпасів.