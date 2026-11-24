Сили оборони залучили штучний інтелект під час операції "Ведмежий капкан" на Харківщині: що відомо

Для планування та проведення Силами оборони спецоперації "Ведмежий капкан" на Харківщині залучали центр мультидоменних операцій "Фаланга", який створили навесні. Зокрема, подавити противника вийшло завдяки рекомендаціям, які надав штучний інтелект.

Про це розповів речник угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 24 листопада в ефірі Суспільне Студія. Так, були надані рекомендації, як подавлювати командні пункти противника, як розсікати його і де в нього слабка ланка.

Що відомо

Зокрема, штучний інтелект обробив інформацію, яку надали військові, і запропонував варіанти, як подавити росіян.

"Це центр, який аналізує вразливості на тих чи інших ділянках, розвідувальну інформацію і пропонує ті чи інші рішення на різних ділянках. Зокрема, у цьому випадку було зроблено аналіз, де зосереджені основні сили противника та як ефективніше діяти", – сказав Трегубов.

За його словами, було знайдено слабке місце – такий собі перешийок. І були надані певні рекомендації, як подавлювати командні пункти противника, як розсікати його і де в нього слабка ланка, яку можна перебити.

Що відомо про операцію "Ведмежий капкан"

На Харківщині українські військові провели унікальну операцію під назвою "Ведмежий капкан". Бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 звільнили 14 населених пунктів і майже 200 квадратних кілометрів території.

Операцію провели бійці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 під командуванням Угруповання об’єднаних сил.

Очільник Харківської ОВА назвав "Ведмежий капкан" ще однією унікальною військовою операцією в регіоні. Водночас він подякував усьому особовому складу полку за професійну роботу та результативні дії. За інформацією начальника ОВА Олега Синєгубова, під час операції українські військові звільнили 14 населених пунктів і майже 200 кв. км території.

Синєгубов також повідомив, що обласна влада продовжує підтримувати підрозділ і працювати над забезпеченням потреб військових.

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