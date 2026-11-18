Сили оборони завдали удару по штабу окупантів у районі Бердянська: ліквідовано командира загарбників, є поранені

Уночі 18 листопада у районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області пролунали вибухи. Під ударом Сил оборони опинився штаб російської армії.

У ворога є втрати у живій силі, ліквідовано командира загарбників. Про це повідомив Telegram-канал Exile+.

"Сьогодні вночі було завдано удару по одному з штабів окупантів-терористів в районі Бердянська. Командир – "200", є важкі "300", – йшлося у повідомленні.

З тексту залишається незрозумілим, чи кількість ліквідованих загарбників обмежилася одним командиром – чи загалом на концерт до Кобзона вирушили більше окупантів.

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