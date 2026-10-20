Сили оборони зірвали наступ ворога Сумщині: у ГУР розкрили деталі операції. Відео

Військові підрозділу Департаменту активних дій Головного управління розвідки МОУ провели вдалу спецоперацію на Сумщині. У результаті наші захисники взяли в полон 29 окупантів, ще понад сотню ліквідували і уразили значну кількість важливих об'єктів ворога.

Про це повідомили у Департаменті активних дій, кадри показали в ефірі телемарафону. Операція дозволила зірвати плани росіян щодо наступу й не допустити перерізання логістичних шляхів.

Деталі операції

За результатами рейду бійців GROUP 10 Департаменту активних дій розвідувального відомства у Сумській області, військовослужбовці:

– взяли у полон 29 окупантів;

– ліквідували 108;

– уразили понад 1100 цілей.

Під час операції українські військові знищили пункти керування безпілотниками, артилерійські установки, транспорт і фортифікаційні об’єкти противника.

Операція тривала сім тижнів. Джерело: Скриншот

Полонені окупанти. Джерело: Скриншот

Спецоперація тривала близько семи тижнів і складалася з двох етапів. Безпосередньо в бойових діях брали участь 40 бійців спецпідрозділу.

Полонені окупанти. Джерело: Скриншот

Спецпризначенці звільнили від російських військ понад 600 гектарів лісових масивів, після чого передали зайняті позиції іншим підрозділам Сил оборони України.

"Головне завдання виконано!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські штурмовики взяли в полон російських військових, які намагалися пройти в тил через газову трубу завдовжки 26 кілометрів. Окупанти повзли нею під землею по 5–6 діб. Серед полонених були рецидивісти з "Чорних вовків" та ветерани Повітряно-десантних військ РФ.

Раніше OBOZ.UA розповідав, що на одному з операційних напрямків біля кордону з Росією бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій ЗС України взяли в полон російського розвідника. Перед цим окупант за допомогою дрона розробляв маршрут для проходження та накопичення сил РФ.