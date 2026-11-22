Сили оборони зірвали спробу ворожого штурму на бронетехніці та мотоциклах на Покровському напрямку: подробиці

На Покровському напрямку українські військові зірвали чергову спробу російського штурму із застосуванням бронетехніки та мотоциклів. Під час пересування ворожа БМП підірвалася, а спроби просування на мототехніці завершилися її втратою та ліквідацією особового складу.

Противник намагається обійти Добропілля та встановити контроль над транспортними комунікаціями. Про це повідомила бригада Національної гвардії України "Рубіж".

Як завершився штурм росіян

У смузі відповідальності бригади "Рубіж" противник здійснив чергові спроби наступу із застосуванням бронетехніки та мотоциклів.

Одна з ворожих бойових машин піхоти підірвалася під час руху. Спроби російських військових просунутися на мототехніці також провалилися: техніку було втрачено, а особовий склад ліквідовано.

Яка мета росіян на Покровському напрямку

Основною метою противника залишається обхід Добропілля та спроба встановити контроль над транспортними комунікаціями. Водночас реалізувати ці наступальні задуми російським військам не вдається.

У бригаді зазначають, що ворог продовжує використовувати несприятливі погодні умови для активізації штурмових дій. Зокрема, під прикриттям туманів росіяни намагаються непомітно пересуватися та просуватися невеликими групами.

Бригада "Рубіж" продовжує оборону

Українські військові продовжують утримувати позиції на Покровському напрямку, знищувати ворожу техніку та піхоту й зривати спроби противника розвинути наступ.

Інфографіка. Джерело: facebook.com/RapidReactionBrigade

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, на фронті в Україні протягом 21 листопада відбулося щонайменше 116 боїв із російською окупаційною армією. Найактивніше загарбники атакували на Покровському (де зафіксовано 13 зіткнень) і Костянтинівському (10 атак) напрямках.