Сили оборони знову атакували Кримський міст: що відомо про наслідки влучання. Відео

У ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. По важливій для ворога переправі летіли ракети, всього пролунало близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО.

За попередніми даними, є декілька влучань у залізничну частину мосту. Про це повідомляє "Крымский ветер".

Окупаційний "голова" Криму Сергій Аксьонов підтвердив нову атаку й повідомив, що рух мостом тимчасово перекрито.

"Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків", – написав він.

Нагадаємо, що автомобільна частина Кримського мосту було зруйнована раніше.

Як повідомляв OBOZ.UA, Кримський міст опинився під атакою 16 листопада, після чого рух транспорту ним було обмежено. Повідомлялося, що "бойова частина одного з дронів упала на праву арку з боку Криму, від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів".

А в ніч проти 17 листопада Сили оборони знову атакували міст, в районі споруди прогриміло щонайменше 15 вибухів. Внаслідок українських ударів обвалилися арка і частина дорожнього полотна.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар по Кримському мосту у ніч на 17 листопада. За його словами, українські війська застосували різні ракети й безпілотники для знищення конструкції. Також він зазначив, що наші воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об’єкти на шляху до фінальної цілі.