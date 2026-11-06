Сили оборони знищили два склади БК ворога і пункт управління БПЛА: в Генштабі розкрили подробиці

Українські військові уразили два склади боєприпасів російських окупантів у Запорізькій області. Також під удар потрапили пункт управління безпілотниками та склад пально-мастильних матеріалів противника на Донеччині.

Про це у Telegram повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Удари по військових об'єктах завдали 5 листопада та в ніч на 6 листопада.

Які об'єкти російської армії вдалося уразити

Зокрема, на Запоріжжі українські захисники знищили склад боєприпасів російської армії в районі Мелітополя, а також склад боєприпасів окупантів поблизу Хліборобного.

Мелітополь. Джерело: Скриншот

На Донеччині Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками російського підрозділу в районі Часового Яру. Крім того, під удар потрапив склад пально-мастильних матеріалів противника поблизу Луганського.

Мінус два склади боєприпасів... Джерело: Telegram/Генеральний штаб ЗСУ Розгорнути

У Генштабі наголосили, що знищення складів боєприпасів зменшує вогневі можливості російської армії та ускладнює забезпечення її підрозділів. Ураження ключових військових об'єктів противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України.

Допис Генерального штабу ЗСУ у Telegram. Джерело: Скриншот

Яких втрат зазнали російські війська внаслідок українських ударів у жовтні

Нагадаємо, у жовтні 2026 року Сили оборони України продовжували системно завдавати ударів по військових об'єктах російської армії за допомогою засобів middle strike. За цей період українські захисники уразили 47 складів боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів противника.

Крім того, під удари потрапили 27 пунктів управління та командно-спостережних пунктів, 20 об'єктів інфраструктури ударних безпілотників і 19 засобів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій. Такі операції спрямовані на послаблення бойових можливостей російської армії.

Також українські військові атакували ремонтні бази, місця зосередження озброєння, військової техніки та живої сили окупантів. Зокрема, протягом місяця було завдано 36 ударів по місцях зосередження особового складу противника.

Як писав OBOZ.UA, 28 жовтня та в ніч на 29 жовтня Сили оборони України завдали ударів по об’єктах інфраструктури російських ударних безпілотників у Брянській області РФ. У районі населеного пункту Нявля було уражено склад дронів "Герань", дронопорт і склад паливно-мастильних матеріалів.