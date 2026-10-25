Сили оборони знищили РЛС окупантів на Бєлгородщині: це створює нові можливості для України
Український воїн. Ілюстративне фото.
Джерело: facebook.com/CinCAFofUkraine
Сили оборони завдали нових ударів по важливих цілях окупантів у РФ та на окупованих територіях України. Серед них – КСП та зосередження живої сили противника, а також ворожі РЛС, що прикривали Бєлгородську область.
Це створює нові можливості для українських воїнів. Про наслідки уражень розповіли у Генеральному штабі ЗСУ.
У ГШ розповіли про нові удари по ворогу
Низку важливих цілей уразили Сили оборони 24 та у ніч проти 25 жовтня.
Зокрема, під удар потрапили радіолокаційні станції армії РФ у районах населених пунктів Гостищево та Курганне Бєлгородської області.
"Ураження РЛС створює прогалини в радіолокаційному полі противника та розширює можливості Сил оборони України застосовувати безпілотні системи на всіх рівнях", – йдеться у повідомленні.
Знищення ще одного пункта управління у районі окупованої Тарасівки на Запоріжжі і командно-спостережного пункта поблизу Голої Пристані на Херсонщині вплине на управління військами у ворожій армії, також це ускладнює координацію окупаційних підрозділів на полі бою.
Уражено також щонайменше 5 місць зосередження живої сили противника: у районах населених пунктів Миколаївка і Новоукраїнка на Донеччині, поблизу Бердянська, Охрімівки та Тарасівки на Запоріжжі.
"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії Росії проти України", – запевниши у ГШ.
Як повідомляв OBOZ.UA, загалом за добу 24 жовтня Сили оборони відмінусували ще 1850 окупантів і спалили майже пів сотні артсистем армії РФ.