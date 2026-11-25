Сили оборони знищили унікальний комплекс повітряно-космічної розвідки Росії: деталі операції

У Головному управління розвідки Міністерства оборони України розповіли про знищення російського багатофункціонального розвідувально-інформаційного комплексу повітряно-космічної оборони. Удару по важливому військовому об’єкту завдали оператори далекобійних засобів ГУР у межах deepstrike-операції.

Про успішне ураження повідомили в ГУР МО України. Подробиці відомство оприлюднило в офіційному Telegram-каналі відомства.

Йдеться про комплекс повітряно-космічної оборони, відомий під російською назвою "МРИК-ВКО". Його використовували для спостереження за повітряним і космічним простором, а також збору інформації, необхідної для функціонування російських систем ППО та ПРО.

Особливу цінність цей об’єкт становив через свої розвідувальні можливості. Зокрема, він був здатний виявляти повітряні цілі з малою радіолокаційною помітністю, що ускладнювало їхнє виявлення звичайними засобами спостереження.

Дальність виявлення цілей комплексом сягала 2500 кілометрів. Це давало російській стороні можливість відстежувати, зокрема, крилаті ракети на значній відстані.

Знищення такого об’єкта може послабити можливості Росії з контролю повітряного та космічного простору, а також забезпечення інформацією власних систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 24-го та в ніч на 25 листопада Сили оборони та СБУ атакували аеродром "Саваслейка"в Нижньогородській області Росії. Там базуються носії "Кинджалів", МіГ-31К, з яких окупанти обстрілюють Україну. Внаслідок атаки уражено п'ять літаків агресора.