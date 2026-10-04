Сили оборони знищили ЗРК "Бук-М3" окупантів на Запоріжжі та вдарили по місцю запуску БпЛА в Донецьку: подробиці

Упродовж 3 жовтня та в ніч на 4 жовтня 2026 року Сили оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російських окупантів. Серед них – зенітний ракетний комплекс "Бук-М3" у районі населеного пункту Курошани Запорізької області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. За його даними, в районі Донецька українські військові також уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА противника.

У Генштабі зазначили, що такі об'єкти належать до пріоритетних цілей. Їх систематичне ураження має зменшити спроможності РФ застосовувати ударні безпілотники проти цивільного населення України.

Крім того, в районі міста Клімово Брянської області РФ українські військові уразили станцію радіоелектронної боротьби противника.

У районах Гірника, Ясинуватої та Донецька Донецької області під удар потрапили телекомунікаційні вузли російських підрозділів.

Ще однією ціллю стали ремонтні підрозділи окупантів у районах Веселої Тарасівки та Лисичанська Луганської області.

У Генеральному штабі наголосили, що робота по ключових військових цілях противника триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, за добу 3 жовтня втрати армії РФ зросли на 1750 військових. Станом на ранок 4 жовтня загальні втрати Росії в живій силі сягнули близько 1 540 700 осіб.

Також за добу російські війська втратили 6 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню та три засоби ППО. Крім того, було знищено 13 наземних робототехнічних комплексів, 1742 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 527 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки.