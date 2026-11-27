Так виглядає "русский мир": в мережі показали знищену окупантами Авдіївку. Відео

Авдіївка Донецької області, яка до повномасштабного вторгнення була домівкою для тисяч українців, нині має вигляд суцільних руїн. Російські окупанти знищили житлові квартали, приватні будинки та інфраструктуру міста. Від багатьох будівель залишилися лише понівечені конструкції.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Exilenova+". На кадрах видно, на що російська окупація перетворила колись житлове місто. Автори публікації також звернули увагу на те, що серед місцевих жителів, які залишилися в Авдіївці, на вулицях вже нікого не видно.

На оприлюднених кадрах – розбиті багатоповерхівки, спалені приватні будинки та пошкоджені дерева. Уцілілих будівель практично не видно, а дороги мають значні руйнування. Навколо немає ознак звичного міського життя.

У публікації наголошують, що Авдіївка була містом, де переважно проживали російськомовні українці. Саме тому автори допису звернули увагу на те, що російська агресія знищила населений пункт, який Кремль роками використовував у своїй пропаганді про "русский мир".

Наслідки окупації

Автори Telegram-каналу різко висловилися про дії Росії та звинуватили її у знищенні українського населення, зокрема на сході та півдні країни, де значна частина людей спілкувалася російською мовою.

На відео також можна побачити окремих російських військових, які пересуваються вулицями міста. Звичайних мешканців на оприлюднених кадрах практично немає.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що як пілоти ГУР уразили штаб підрозділу "Рубікон" в окупованій Авдіївці. Того дня було ліквідовано офіцерів і операторів дронів ворога.