"Танки можуть бути безпілотними, немає сенсу відправляти людей": командувач Нацгвардії пояснив, якою бачить армію України через десять років

Через десять років українська армія може суттєво змінитися: дедалі більше бойових завдань замість військовослужбовців виконуватимуть роботизовані системи та безпілотна техніка. Зокрема, танки зможуть діяти без екіпажів.

Про це розповів командувач Національної гвардії України Олександр Півненко в інтерв'ю, опублікованому на YouTube-каналі КШДУ-media. Він поділився своїм баченням розвитку української армії на найближче десятиліття.

За словами Півненка, майбутнє війни залежатиме від масштабнішого застосування роботизованих технологій. Ідеться як про повітряні безпілотники, так і про наземну бойову техніку, яка зможе виконувати завдання без екіпажу.

"Танки можуть бути безпілотними. Немає сенсу відправляти людей", – наголосив командувач Нацгвардії.

Такий підхід передбачає, що дедалі більше завдань виконуватимуть дистанційно керовані й автоматизовані системи, а військовим не доведеться безпосередньо перебувати в найнебезпечніших місцях.

Це дасть змогу зменшити ризики для особового складу, зберігши спроможність армії виконувати бойові завдання.

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