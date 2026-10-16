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Тероризм за погодженням: Україну хочуть довести до стану, коли вона погодиться на будь-які умови
Росіяни атакували Київ. Архівне фото.
Джерело: ДСНС Києва
Уявіть собі ситуацію.
До вашого будинку щодня приходить сусід. Б'є вікна, підпалює хату, вбиває рідних.
Ви берете сокиру, щоб захиститися. І тут прибігає ціла вулиця миротворців:
– Сокиру поклади! Не провокуй сусіда! Ми ж домовляємося!
А сусід тим часом уже несе каністру бензину, щоб спалити вашу хату.
Приблизно так сьогодні виглядає світова дипломатія.
Росія сотнями запускає дрони. Б'є по електростанціях, будинках, містах. Залишає людей без світла й тепла. Вбиває людей у супермаркетах та магазинах.
А Україні пояснюють, чому не варто бити по російських нафтопереробних заводах.
Бо це ж ескалація!
Тобто спалювати українські міста – предмет переговорів. А позбавляти агресора можливості їх спалювати – проблема.
І я дедалі частіше запитую себе: це така хитра дипломатія чи вже фактичний карт-бланш на терор????
Бо складається враження, що Україну хочуть не стільки привести до миру, скільки довести до стану, коли вона погодиться на будь-які умови.
Заморозити. Знеструмити. Виснажити. І запропонувати капітуляцію в красивій обгортці з написом "МИР".
Але є одна проблема.
Мир, у якому жертві зв'язують руки, а нападнику залишають сокиру, – це не мир.
Це запрошення на наступне вбивство.
І знаєте, що найстрашніше?
Коли наступного разу горітиме вже будинок когось із тих миротворців, вони страшенно дивуватимуться:
– А нас за що?
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