Блог | Тероризм за погодженням: Україну хочуть довести до стану, коли вона погодиться на будь-які умови

Уявіть собі ситуацію.

До вашого будинку щодня приходить сусід. Б'є вікна, підпалює хату, вбиває рідних.

Ви берете сокиру, щоб захиститися. І тут прибігає ціла вулиця миротворців:

– Сокиру поклади! Не провокуй сусіда! Ми ж домовляємося!

А сусід тим часом уже несе каністру бензину, щоб спалити вашу хату.

Приблизно так сьогодні виглядає світова дипломатія.

Росія сотнями запускає дрони. Б'є по електростанціях, будинках, містах. Залишає людей без світла й тепла. Вбиває людей у супермаркетах та магазинах.

А Україні пояснюють, чому не варто бити по російських нафтопереробних заводах.

Бо це ж ескалація!

Тобто спалювати українські міста – предмет переговорів. А позбавляти агресора можливості їх спалювати – проблема.

І я дедалі частіше запитую себе: це така хитра дипломатія чи вже фактичний карт-бланш на терор????

Бо складається враження, що Україну хочуть не стільки привести до миру, скільки довести до стану, коли вона погодиться на будь-які умови.

Заморозити. Знеструмити. Виснажити. І запропонувати капітуляцію в красивій обгортці з написом "МИР".

Але є одна проблема.

Мир, у якому жертві зв'язують руки, а нападнику залишають сокиру, – це не мир.

Це запрошення на наступне вбивство.

І знаєте, що найстрашніше?

Коли наступного разу горітиме вже будинок когось із тих миротворців, вони страшенно дивуватимуться:

– А нас за що?