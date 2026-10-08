"Тіла збирали по фрагментах": парамедики показали, як рятували людей після удару РФ по Краматорську. Відео

8 жовтня російська бомба вдарила по Краматорську на Донеччині. Під ударом опинилися два рейсові автобуси з пасажирами та перехожі, 33 людини загинули.

Про це повідомила Національна поліція України. Правоохоронці оприлюднили відео роботи поліцейських парамедиків, які надавали допомогу важкопораненим.

На місці трагедії поліцейські рятували постраждалих, хоча самі перебували під прицілом ворожих дронів. Через загрозу повторних обстрілів їм доводилося зупиняти роботу.

Поліцейські працюють на місц... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

Поліцейські працюють на місц... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

Пораненим надають допомогу в Краматорську. Джерело: Національна поліція України

Деякі загиблі настільки сильно обгоріли, що їхні тіла доводилося збирати по фрагментах. Наразі триває ідентифікація загиблих.

Правоохоронці продовжують документувати наслідки воєнного злочину Росії.

Згорілий автобус після росій... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

Згорілий автобус після росій... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

Згорілий автобус після росій... Джерело: Національна поліція України Розгорнути

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що 8 жовтня внаслідок російського удару по Краматорську загинули 33 людини, ще 18 отримали поранення. Окупанти застосували планерну авіабомбу УМПБ Д-30 СН із бойовою частиною близько 100 кг.