"Точно не антени": Росія почала атакувати Україну дронами з "вусами". Фото

Росія почала застосовувати проти України ударні дрони з незвичайними конструкціями, схожими на "вуса". Ці дивні елементи спочатку викликали чимало запитань, однак тепер вдалося з'ясувати, для чого вони потрібні.

Про це повідомив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов "Флеш". За його словами, конструкція на російських "Геранях" виявилася звичайним механічним детонатором.

"З "усами" на "Герані" розібралися. Це звичайний механічний детонатор", – повідомив він.

Дрон з "вусами" Джерело: Telegram/Сергій "Флеш"

За словами Бескрестнова, всередині конструкції є металева трубка та металевий стрижень, які під час дотику до чого-небудь замикаються. Після цього надходить команда на вибух.

"Все механічно просто, жодних сенсорів чи складних датчиків", – зазначив фахівець.

Уламки "вусів" на російському дроні Джерело: Facebook/Сергій "Флеш"

Дрон з "вусами" Джерело: Telegram/Сергій "Флеш"

Росія вдосконалює ударні дрони

Нагадаємо, 30 вересня Росія вперше застосувала реактивний безпілотник із кумулятивно-ріжучим спеціальним навантаженням (КРСН). За словами фахівця із систем радіоелектроніки та зв'язку Сергія Бескрестнова, такий боєзаряд розроблений для ураження високовольтних опор та залізних мостових конструкцій.

"Герань-4". Ілюстративне фото. Джерело: РосЗМІ

Конструкція КРСН передбачає основний заряд вагою 40 кг і чотири додаткові модулі ураження. Бескрестнов припустив, що російські війська можуть планувати атаки на важливі високовольтні лінії електропередачі.

Також російські війська вже понад рік використовують "Шахеди" та "Гербери" як носії для FPV-дронів. За словами Сергія Бескрестнова, на один безпілотник можуть кріпити по два FPV, якими керують через LTE-модем, однак ефективність такої конструкції залишається низькою.

Як писав OBOZ.UA, Росія почала застосовувати проти України реактивні "Шахеди", які фактично одразу після виробництва вирушають на бойові завдання. На уламках збитих дронів Сергій Бескрестнов виявив маркування з датами виготовлення деталей 3 та 4 вересня 2026 року, зазначивши, що самі безпілотники були зібрані ще пізніше.