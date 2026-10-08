Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський "Шахед". Відео

Морський безекіпажний катер "Sargan 3000" знищив російський "Шахед" вогнем із встановленої на борту турелі. Безпілотник уразили, коли він перебував на mesh-мережі.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram. Військові також оприлюднили відео ураження "Шахеда".

У відомстві зазначили, що вогонь по повітряній цілі вели саме з турелі морського безекіпажного катера.

Морський безекіпажний катер... Джерело: Скриншот Розгорнути

"Sargan 3000" бере на приціл... Джерело: Скриншот Розгорнути

Результат роботи "Sargan 3000". Джерело: Скриншот

У ВМС наголосили, що продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як ВМС ЗС України спільно з Головним управлінням розвідки застосували "Sargan 3000" для знищення російського морського безекіпажного катера в Чорному морі. Це був перший в історії морський бій між безекіпажними катерами.

У квітні 2026 року "Sargan 3000" офіційно прийняли на озброєння ВМС України. Це багатоцільовий морський безпілотний ударний комплекс.