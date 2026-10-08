Точно в ціль: у ВМС показали, як морським дроном із туреллю знищили російський "Шахед". Відео
"Sargan 3000" знищив російський "Шахед".
Джерело: Скриншот
Морський безекіпажний катер "Sargan 3000" знищив російський "Шахед" вогнем із встановленої на борту турелі. Безпілотник уразили, коли він перебував на mesh-мережі.
Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗС України у Telegram. Військові також оприлюднили відео ураження "Шахеда".
У відомстві зазначили, що вогонь по повітряній цілі вели саме з турелі морського безекіпажного катера.
Морський безекіпажний катер...
Джерело: Скриншот
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"Sargan 3000" бере на приціл...
Джерело: Скриншот
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Результат роботи "Sargan 3000".
Джерело: Скриншот
У ВМС наголосили, що продовжують виконувати завдання із захисту морського узбережжя та повітряного простору України.
Раніше OBOZ.UA розповідав, як ВМС ЗС України спільно з Головним управлінням розвідки застосували "Sargan 3000" для знищення російського морського безекіпажного катера в Чорному морі. Це був перший в історії морський бій між безекіпажними катерами.
У квітні 2026 року "Sargan 3000" офіційно прийняли на озброєння ВМС України. Це багатоцільовий морський безпілотний ударний комплекс.
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