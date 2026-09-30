Третина не під санкціями: у ГУР розкрили дані про російські підприємства, які виробляють ракети для "Панциря"

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані про 23 російські підприємства, які беруть участь у виробництві ракет для зенітних комплексів "Панцирь". При цьому близько третини компаній не перебувають під санкціями країн коаліції.

Про це повідомляє ГУР, а детальніша інформація опублікована на порталі War&Sanctions. У розвідвідомстві наголосили, що обмеження проти таких виробників можуть послабити російський військово-промисловий комплекс.

Деталі від ГУР

За інформацією української розвідки, понад 20 підприємств країни-агресорки беруть участь у виробництві зенітних керованих ракет 95Я6 для комплексів "Панцирь". Вони входять до спільного виробничого ланцюга та забезпечують виготовлення різних компонентів озброєння.

Цього року у Москві помічено нову модифікацію – "Панцирь-СМД-Е", яка замість автоматичних гармат використовує малогабаритні ракети ТКБ-1055 "Гвоздь".

Головним розробником і виробником ракет 95Я6 є Конструкторське бюро приладобудування імені академіка Шипунова. Підприємство також бере участь у створенні озброєння для безпілотних комплексів "Оріон", керованих снарядів "Краснополь" та авіаційних гармат для винищувачів Су.

"При цьому близько третини підприємств, інформацію про які оприлюднено сьогодні, не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції", – йдеться у повідомленні.

Серед цих компаній:

– завод "Компонент" – виробник безконтактних датчиків цілей для ракет 95Я6;

– Саратовський електроприладобудівний завод імені Серго Орджонікідзе – виробляє та постачає блоки випромінювання і живлення для цих ракет;

– Тамбовський завод "Електроприбор" – виробник рульових приладів для 95Я6.

Російські підприємства, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

Російські підприємства, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

Російські підприємства, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

Російські підприємства, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

Інфографіка

У ГУР зазначили, що для послаблення військового потенціалу Росії санкції мають охоплювати не лише виробників наступального озброєння, а й підприємства, які забезпечують роботу всього ланцюга виробництва російської зброї.

"Послаблення цієї системи захисту стане додатковим вагомим аргументом для російської влади сісти за стіл переговорів і домовлятися про справедливий мир", – зазначається у повідомленні.

Як Росія застосовує "Панцирі"

"Панцирь" – російський зенітний ракетно-гарматний комплекс малої дальності, який призначений для захисту важливих військових, промислових та інших об’єктів від повітряних атак. Його також застосовують для посилення протиповітряної оборони на малих висотах і протидії масованим ударам із повітря.

ЗРК "Панцирь" Джерело: wikipedia.org

Зокрема, "Панцирі" прикривають російські підприємства, що виробляють крилаті та балістичні ракети. Крім того, ці комплекси використовують для захисту російських військових підрозділів під час бойових дій в Україні та інших важливих об’єктів.

Як писав OBOZ.UA, раніше в ГУР оприлюднило дані про 155 російських підприємств, пов'язаних із виробництвом компонентів для військової техніки та озброєння. Це компанії, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Роселектроніка" російської держкорпорації "Ростєх".