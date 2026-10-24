"Це можна зупинити": Зеленський сказав, скільки балістичних ракет накопичила РФ

Росія накопичує запачси балістики для зимових ударів по Україні. Наразі в арсеналі агресора є близько 700 ракет різних типів.

Щомісяця з конвеєрів російських військових заводів сходять до 140 балістичних ракет, вони на 70% складаються з іноземних комплектуючих. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-виступу в американському Інституті Гудзону у Вашингтоні, пише 24 канал.

Росія накопичує балістику для ударів по Україні

Держава-агресорка готується до зимового терору і накопичує балістику.

Щомісяця російська промисловість виробляє 140 балістичних ракет на місяць. Наразі запаси ворога складають близько 700 одиниць.

При цьому міжнародна спільнота може завадити Росії постійно поповнювати свій ракетний арсенал. Адже російське ракетне виробництво надзвичайно залежить від іноземних комплектуючих.

"Близько 70% компонентів у кожній балістичній ракеті походять з інших країн – Азії, Сполучених Штатів та Європи", – підкреслив Зеленський.

Він закликав іноземних партнерів вжити рішучих заходів проти компаній, які продовжують постачати необхідні деталі російській стороні. За його словами, саме ці фірми забезпечують агресора технічними можливостями для виготовлення зброї.

"Ви можете це зупинити, тому що це ваші компанії. Всесвітні компанії продають ці компоненти Росії", – звернувся до партнерів Зеленський.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше Зеленський розповів, скільки ракет до Patriot надали США за 90 днів. Йдеться про 24 одиниці – при потребі у щонайменше 350 на місяць.

Для порівняння президент згадав, що за перші кілька діб війни на Близькому Сході було використано понад 2 тис. таких перехоплювачів.