"Це найкраща робота у світі": в ГУР показали, як оператори дронів нищать ворога на Запоріжжі. Відео

Є в структурі Головного управління розвідки спецзагон UAV Tosen (у складі Міжнародного легіону ГУР). Бійці Tosen зараз працюють на Запоріжжі. І тут робота операторів дрону не закінчується після вильоту: якщо дрон сідає в полі, його шукають, ремонтують і знову готують до роботи.

Про це розповіли в ГУР. В Управлінні показали роботу спецзагону UAV Tosen, воїни якого зазначили: площа, яку на передовій контролюють українські дрони, зростає, через що змінюється і специфіка роботи.

Дрони на передовій

"Якщо є бажання і хочеш перемогти, хочеш робити цю роботу, то це не буде рутиною. Це буде найкраща робота у світі", – впевнені воїни.

Військові зазначають: чим довше українські оператори БпЛА контролюють поле бою, тим важче противнику.

"Дистанції зростають: якщо раніше дрони долали 5-10 кілометрів, то нині працюють на відстанях 15, 18, 20 і більше кілометрів", – розповідають в UAV Tosen.

Саме тому змінюються "графіки роботи" операторів дронів. Якщо дрон сідає в полі, його шукають, ремонтують і знову готують до роботи.

Щоденну роботу бійців UAV Tosen, які контролюють небо, показали в іншому відео. Нижче зафіксовані епізоди знищення живої сили та військової техніки окупантів; також видно, як російські військові намагаються врятуватися від українських ударів.

Middle strike України

Збільшуються дистанції використання українських БпЛА не лише на безпосередньо лінії зіткнення, і наші захисники дедалі частіше завдають ударів по цілях, розташованих далеко від кордону з Росією. Нині на відстані 1–1,5 тисячі кілометрів уже складно знайти об’єкти, які не охороняють засоби ППО та інші захисні споруди.

Як каже командир підрозділу ГУР "Вектор", російська протиповітряна оборона змушена прикривати дедалі більше територій, що ускладнює захист усіх важливих об’єктів.

Нагадаємо наприклад, як 30 жовтня під ураження потрапили п'ять найбільших нафтопереробних заводів Росії, а також кілька менших підприємств. Українські військові дістали об'єкти навіть у віддалених від фронту регіонах, зокрема в Сибіру.