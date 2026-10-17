"Це вдале рішення": Зеленський розповів, як Україна протидіє реактивним "Шахедам", і анонсував нові кроки

Україна успішно використовує авіацію для знищення російських реактивних "Шахедів": на частку літаків припадає 55–60% збитих цілей. Водночас українська сторона працює над посиленням протиповітряної оборони, зокрема розраховує на нові рішення від партнерів і розвиває власне виробництво.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання OBOZ.UA. Глава держави також пояснив, які додаткові засоби протиповітряної оборони Україна планує залучити для боротьби з російськими безпілотниками.

Як Україна збиває реактивні "Шахеди"

За словами Зеленського, використання авіації для перехоплення реактивних дронів виявилося вдалим рішенням. Зараз Україна нарощує запаси 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16.

Президент зазначив, що Україна вже отримує необхідну амуніцію завдяки домовленостям із партнерами та додатковими контрактами. Також він повідомив про нові підтвердження від союзників щодо подальших постачань.

"Сьогодні це 55–60% всіх збитих реактивних "Шахедів" робить авіація. Це вдале рішення, воно працює", – наголосив Зеленський, подякувавши українським військовим і партнерам.

Володимир Зеленський. Джерело: president.gov.ua

Які ще рішення готують для протиповітряної оборони

Водночас Україна розраховує на впровадження інших засобів боротьби з реактивними безпілотниками. За словами Зеленського, невдовзі мають з'явитися кілька нових рішень від партнерів, зокрема дешевші ракети, які вже починають застосовувати.

Крім того, продовжує працювати українське виробництво. Президент зазначив, що вітчизняні розробки вже використовуються, а виробництво спеціальних турелей для протиповітряної оборони поступово нарощується.

"Ми їх почали виробляти, і вже це непоодинокі, а вже ми говоримо про десятки, ми будемо їх нарощувати", – повідомив Зеленський.

Чи отримає Україна додаткові ракети для Patriot

Відповідаючи на запитання про можливе постачання ракет для систем Patriot, зокрема з боку Греції, президент не став розкривати деталей переговорів із партнерами.

Він повідомив, що протягом останніх днів обговорював із європейськими лідерами можливості нових пакетів протиповітряної оборони, зокрема постачання ракет для Patriot.

Зеленський висловив упевненість, що ці переговори дадуть результат, і пообіцяв повідомити подробиці згодом – у тій частині, яку можна буде оприлюднити.

Нагадаємо, Україна посилює протидію російським реактивним безпілотникам, залучаючи дрони-перехоплювачі, авіацію, зенітні ракетні комплекси та великокаліберні турелі. Міністр оборони Євгеній Хмара також повідомляв про успішні результати застосування перехоплювачів.

Як писав OBOZ.UA, українська ППО використовує комплексний підхід до знищення реактивних "Шахедів". За словами представника Повітряних сил Юрія Ігната, важливу роль відіграють не лише турелі, а й дрони-перехоплювачі, авіація та засоби радіоелектронної боротьби.