"Це виклик": Зеленський розповів, якої зброї бракує Україні напередодні зими

Українським військовим нині дуже важко відбивати щоденні російські атаки. ППО країни відчуває гострий дефіцит перехоплювачів балістичних ракет для комплексів Patriot – а у пріоритетах США Україна з точки посилення протиповітряної оборони не займає першу позицію.

Умисно чи випадково, але затягуванням рішень щодо Patriot Вашингтон чинить на Київ тиск. Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю ВВС.

Що сказав президент

Відповідаючи на запитання інтерв'юерки щодо терористичних російських обстрілів, унаслідок яких гинуть багато цивільних українців, Зеленський визнав, що захищати населення від ворожих ударів на тлі дефіциту антибалістики українським військовим нині дуже важко. Адже у пріоритетах чинної адміністрації президента США, котрі виробляють ефективні проти російських балістичних ракет Patriot – не Україна.

"Це виклик. У нас є одна велика проблема – це балістика. У нас дефіцит протибалістичних ракет і систем. Ми можемо їх отримати від Сполучених Штатів. Ракети "Петріот". І ми можемо отримати їх від деяких європейців та деяких інших країн на різних континентах. Це складніше. США зробили фокус на Близькому Сході і допомагають їм більше. Але це їхній вибір", – зазначив президент України.

Він також не заперечив, що за допомогою рішень щодо посилення української ППО США так чи інакше тиснуть на Київ.

"Можливо, це не було задумом Сполучених Штатів, але це працює саме так", – відповів Зеленський на запитання інтерв'юера щодо того, чи не вважає він дії адміністрації Трампа у частині передачі вже закуплених Європою для України Patriot своєрідною формою тиску.

Як розповідав OBOZ.UA,Зеленський відреагував на слова Трампа, який назвав Путіна "другом".

Подібні заяви президента наймогутнішої країни світу, що була партнером України, боляче чути українцям, чиї близькі загинули від російських атак.