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Цієї зими Путіну буде не до сліз на кримській сцені
Російський ватажок Путін
Вони кажуть, що ми можемо через той міст поскакати на Майдані або випустити чергову поштову марку, зате в Києві... Зате у вас... Зате ми вам...
Я берусь за голову від усвідомлення їх емоційної незрілості. Як наче ми граємо в якусь гру "хто кого". Тисячі невинних українців вбиті, але для них це якась азартна гра, як для залежних. Вони підвищують ставки, вбиваючи, і не усвідомлюють, як низько пали.
Отже, близько 60% бензину в Крим завозили невеликі (порівняно з бензовозами) автівки перекупів. Перекупи "моталися" до Краснодару, хтось там отримував по шапці за те, що з кримськими номерами він недостатньо росіянин. Хтось переплачував автозаправці й тіснив місцеві автівки, забираючи половину денного запасу бензину в свої промислові якісь каністри, й автошляхами незаконного мосту до Криму віз партію на перепродаж. Лавочка прикрита.
Ціни злетять ще вище. Буде ж дефіцит чого тільки можна. Мені окремо цікаво, куди вони будуть "експортувати" крадене зерно й не тільки – адже з Азову просто тепер його не вивезеш, бо шлях в Чорне море під арками мосту заблокований. Пам'ятаю ще до окупації в Бердянську наші автівки вздовж доріг, забиті зерном, до НАШИХ портів. Автівок було, як на мій цивільний погляд, дуже багато – вони стояли в черзі до порту. Мені цей "експорт" росіян муляє – бо якщо ви мародери, то з якого переляку вам експорт?
Емоційна складова: путін пускав сльозу на сцені в окупованому Криму, думаючи, що увійшов в історію як збирач земель. Чужих земель, але на його ж думку, "там, гдє ступіла нога російкого солдата... там наше..." Якщо пускав сльозу – значить, йому це було неймовірно важливо. Десь там всередині його цинічної сутності є слабке місце – і ми по ньому вдарили.
Ну і зима. Клімат на росії гірший, ніж у нас. Клімат Криму – теж не Африка. Минулої зими я перемерзла настільки, що відігрівалася всю весну(. В усіх сенсах – психологічний стан був поганий після холоду в будинку, коли не було ні світла, ні опалення, ні води. Цієї зими ми потягнемо їх за собою, і цей факт гріє.
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