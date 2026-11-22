Цього року Україна планує виготовити до тисячі ракет "Нептун": гендиректор КБ "Луч" розповів подробиці

Україна продовжує розвивати власне ракетобудування, однак поки не може виготовляти озброєння в обсягах, співставних із російськими. Зокрема, українське конструкторське бюро "Луч" у 2026 році планує виробити сотні крилатих ракет "Нептун", тоді як Росія лише за перші сім місяців року застосувала проти України майже 1500 крилатих і балістичних ракет.

Про це заявив керівник КБ "Луч" Олег Коростельов. Інформацію оприлюднило американське видання The Wall Street Journal (WSJ).

Отже українська оборонна промисловість, попри швидке зростання під час повномасштабної війни, зіткнулася із системними перешкодами. Серед них – недостатнє фінансування, нестача працівників, російські удари по виробничих об’єктах і розпорошеність підприємств.

Україна виробляє сотні ракет "Нептун"

Одним із головних напрямів українського ракетобудування залишається розробка та виробництво ракет "Нептун". Їх створенням конструкторське бюро "Луч" почало займатися ще у 2010 році. Проте, як розповів генеральний директор підприємства Олег Коростельов, повноцінне фінансування проєкту почало надходити лише наприкінці 2020 року.

У 2026 році Україна планує виготовити сотні таких ракет, але загальна кількість може наблизитися до тисячі.

Водночас виробничі можливості українського підприємства залишаються обмеженими порівняно з масштабами російського ракетного виробництва. Протягом перших семи місяців року Росія випустила по Україні 873 крилаті та 606 балістичних ракет.

Це створює значний дисбаланс між кількістю озброєння, яке Україна здатна виготовити самостійно, та обсягами ракетних атак країни-агресорки.

Від "Москви" до далекобійної зброї

Українська ракета "Нептун" стала особливо відомою після ураження російського крейсера "Москва" у квітні 2022 року. Тоді українські військові застосували протикорабельні ракети, які продемонстрували здатність вітчизняного озброєння уражати великі військові цілі противника.

Спочатку комплекс розроблявся для знищення кораблів і суден. Згодом Україна почала працювати над розширенням його можливостей, зокрема створенням модифікації для ураження наземних об’єктів.

Однією з таких розробок став "Довгий Нептун", який має дальність польоту до 1000 кілометрів. Це суттєво розширює потенційні можливості застосування української ракети.

Таким чином, "Нептун" поступово перетворився з протикорабельного комплексу на основу для розвитку інших зразків українського ракетного озброєння.

Чому Україна не може виробляти більше ракет

Однією з головних перешкод для збільшення виробництва Коростельов називає нестачу фінансування. За його словами, розробка "Нептуна" тривалий час не отримувала необхідної державної підтримки, хоча робота над ракетою тривала роками.

Додатковою проблемою стали російські удари по українській промисловості. Оборонні підприємства змушені розосереджувати виробництво, шукати захищені приміщення та витрачати ресурси на безпеку об’єктів.

Водночас Україна має значну кількість оборонних виробників, які конкурують за державні замовлення. У країні працюють понад 1300 компаній оборонного сектору. Така роздробленість ускладнює концентрацію коштів на найбільш ефективних виробничих майданчиках.

Ще один чинник – дефіцит кваліфікованих кадрів. Частина фахівців виїхала за кордон або мобілізована, тому навіть підприємства з великою кількістю замовлень не завжди можуть розширити виробництво.

Росія виготовляє тисячі реактивних дронів, Україна – сотні

Відставання помітне не лише у виробництві ракет. Росія здатна виготовляти близько 3000 реактивних безпілотників щомісяця.

Для порівняння, КБ "Луч" виробляє понад 1000 реактивних дронів "Паляниця" на рік. Це ще один приклад різниці у виробничих масштабах двох країн.

Крім того, Україна досі залежить від постачання сучасних зенітних ракет зі США та європейських держав, оскільки не має налагодженого серійного виробництва власних сучасних зенітних ракетних комплексів.

Українські оборонні компанії переносять виробництво за кордон

Через фінансові та безпекові труднощі українські виробники дедалі активніше шукають можливості для роботи за кордоном. Частина підприємств переносить туди штаб-квартири, окремі виробничі процеси або залучає іноземних інвесторів.

Зокрема, Ark Robotics розмістила штаб-квартиру та частину виробництва в Естонії. Компанія Uforce організовує виробництво морських безпілотників в американському штаті Орегон. Інші підприємства вже виготовляють дрони у Великій Британії та Німеччині.

Виробник далекобійних ракет і безпілотників Fire Point розглядає можливість продажу частки бізнесу. Компанія Swarmer, яка спеціалізується на військовому штучному інтелекті, вийшла на Нью-Йоркську фондову біржу та базується в Техасі.

Генеральний директор Uforce Олег Рогінський пояснив, що робота за кордоном відкриває доступ до фінансування та більших ринків.

"Це доступ до грошей і великих ринків, тоді як виробляти продукцію в Україні стає дедалі складніше", – зазначив він.

Навіть стрімке зростання українського виробництва безпілотників – від кількох сотень одиниць у 2022 році до запланованих понад 7 мільйонів у 2026-му – не усуває основних проблем оборонної галузі. Для подальшого розвитку їй потрібні стабільне фінансування, кваліфіковані працівники та безпечні умови для розширення виробництва.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що Військово-морські сили ЗСУ змінили підхід до застосування ракетного комплексу "Нептун" і почали використовувати набутий досвід для ураження наземних цілей російського військово-промислового комплексу. Таке рішення дозволило розширити можливості української зброї та завдавати ударів по об'єктах противника далеко за межами морської акваторії.