Цифра вражає: у Міноборони розкрили, скільки ворожих цілей "вполювали" українські дрони з початку року

Від початку 2026 року українські військові за допомогою безпілотників уразили понад 2 мільйони цілей російських окупантів. Серед них – більш ніж 320 тисяч російських військових, яких ліквідували або важко поранили. Найбільше уражень зафіксовано у жовтні – понад 257 тисяч.

Про це повідомило Міністерство оборони України. Усі зафіксовані ураження внесли до бойової системи DELTA та верифікували фахівці Brave1.

Кількість уражених цілей зростає

За неповні 11 місяців 2026 року кількість уражень російських цілей українськими безпілотниками поступово збільшувалася. Якщо в січні підрозділи Сил оборони уразили близько 105,8 тисячі цілей, то в жовтні цей показник перевищив 257 тисяч.

За даними Міноборони, помісячна динаміка має такий вигляд:

січень – близько 105 800 уражень;

лютий – близько 105 300;

березень – близько 157 200;

квітень – близько 160 730;

травень – близько 181 128;

червень – близько 200 220;

липень – близько 226 370;

серпень – близько 252 460;

вересень – близько 255 930;

жовтень – близько 257 264;

1–17 листопада – близько 97 690.

Найрезультативнішим місяцем наразі став жовтень: тоді українські підрозділи безпілотних систем уразили понад 257 тисяч ворожих цілей. Це майже у 2,5 раза більше, ніж на початку року.

Які цілі знищують українські дрони

В Міноборони наголосили, що дрони залишаються одним із ключових засобів ураження противника на полі бою. Безпілотники Сил оборони України знищують не лише російську живу силу, а й техніку, озброєння та об'єкти, які забезпечують ведення бойових дій.

Серед основних цілей:

- засоби протиповітряної оборони (ППО);

- системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки (РЕБ/РЕР);

- безпілотники різних типів і розмірів;

- автомобільний і мототранспорт;

- бронетехніка;

- катери та човни;

- наземні роботизовані комплекси;

- командні пункти;

- склади;

- телекомунікаційне обладнання.

Як повідомляв OBOZ.UA, втрати Росії у війні перевищують темпи набору. За даними Генштабу ЗСУ, втрати російської армії у 2026 році вже перевищили 420 тисяч осіб – у середньому по 1307 осіб щодня. Водночас інтенсивність втрат наприкінці року помітно зросла. Жовтень 2026 року став для російських військ місяцем із найбільшими втратами за весь час повномасштабного вторгнення, а в листопаді середньодобовий показник сягнув 2269 осіб.