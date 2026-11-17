Цифри стрімко ростуть: скільки операторів БПЛА втрачає Росія на війні проти України

Російська армія дедалі частіше втрачає операторів безпілотників у війні проти України. У базі даних проєкту "Хочу вернуть" за період із лютого 2022 року до 1 січня 2026-го міститься 1853 записи про російських операторів БПЛА, які загинули або дістали поранення.

Про це повідомив проєкт "Хочу жить" у своєму Telegram-каналі. Там зазначили, що з 2024 року кількість втрат серед операторів БПЛА почала стрімко зростати, і ця тенденція лише посилюється.

Водночас ці дані не відображають реальної кількості загиблих і поранених фахівців безпілотних підрозділів. Річ у тім, що військових, яких за життя переводили зі складу таких підрозділів до штурмових частин, після загибелі нерідко записують уже до піхотних втрат. У результаті частина загиблих операторів БПЛА не потрапляє до відповідної статистики.

Навіть ця неповна статистика свідчить про чітку тенденцію: російські оператори БПЛА дедалі частіше гинуть на полі бою, і кількість таких втрат продовжує зростати.

У "Хочу жить" застерегли від реклами російського військового відомства, яке просуває так званий контракт на службу в підрозділах БПЛА як можливість уникнути штурмів і зменшити ризик для життя. Однак він не захищає від свавілля командування: військовослужбовця можуть будь-якої миті перевести до штурмової піхоти, відправити на передову й залучити до звичайних піхотних завдань.

Водночас небезпека загрожує операторам безпілотників і без такого переведення. Українські військові полюють на них не лише на передовій, а й у тилу. Як приклад у проєкті навели втрати серед військовослужбовців елітного центру "Рубікон".

У "Хочу жить" назвали контракт черговою пасткою російської мобілізаційно-репресивної машини, покликаною відправити якомога більше чоловіків на безглузду війну.

Нагадаємо, видання Financial Times, проаналізувавши дані Росстату, оцінило кількість російських військових, яких було ліквідовано в Україні, приблизно у 550 тисяч станом на серпень 2026 року. Якщо зафіксовані темпи смертності збережуться, до кінця року ця цифра може зрости до 650 тисяч. Водночас реальні втрати, ймовірно, ще більші, оскільки смерті реєструють із затримкою.