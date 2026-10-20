Блог | ТЦК. Як я відбирав 50 мобілізованих чоловіків у бойову частину

ТЦК. Частина перша. ВЛК та мобілізація заради галочки.

Хто читав мою книгу, знає, що я обіцяв командиру: коли він покличе – прийти і послужити. Цей час настав, і командир покликав.

Тому цього року я прибув служити у військову частину наприкінці її створення.

У серпні мене було відправлено в один обласний ТЦК, щоб відібрати звідти 50 чоловіків для служби в нашій частині. Уявіть собі моє здивування! Мене, у якого був конфлікт з ТЦК, – відправляють в ТЦК. Командиру я сказав одразу: ви відправляєте вовка в курник, але командир запевнив, що все буде добре.

Наша військова частина – "бойова", "піхотна", тому мені наказали з генерального штабу

відбирати собі з мобілізованих лише повністю придатних за станом здоров’я та віком до 50 років.

Я прибув ще з одним офіцером і нас поселили на території обласного ТЦК.

Проблеми розпочались вже того ж вечора.

І. ВЛК при ТЦК

Мене додали до різних груп районних ТЦК і мені почали телефонувати представники. Одне з перших повідомлень: "У нас є обмежено придатний чоловік, я скину вам фото і копію рішення ВЛК, якщо ви заберете його собі, ми пришлемо вам ще 3 повністю придатних". Нам? В бойовий підрозділ? В піхоту? Обмежено придатного? Звісно, я відмовився. Чоловіку з його хворобами немає що робити в піхоті, але це все більше ставало схожим на торгівлю людьми, бо за одного "обмеженого", давали 3 придатних. Як сказав мені інший: "Та чого ти опираєшся, тобі інакше не дадуть набрати 50 людей, якщо ти не будеш погоджуватись на таке". Вибачте, панове генеральний штаб, доводжу до вашого відома, що ваші накази для певних обласних ТЦК та СП – до самої сраки, і клали вони на ваші накази передати нам 50 придатних чоловіків, бо після відмови прийняти в них "обмежених", вони придатних так і не привозили, а передавали в інші частини, всупереч наказу генштабу.

Та це ще були квіточки.

Я одразу помітив, що в мобілізованих відбирають телефони.

Чоловік, років 40, сидів переді мною. Мені поклали на стіл його ВЛК. Там все було не так. Хитрощі ВЛК на території ТЦК виходили за межі не просто законодавства, а навіть всієї медичної науки. У чоловіка в рішенні ВЛК запис: "Придатний до військової служби". Піднімаюсь вище до діагнозів, а там: "Гіпертензивна ангіопатія сітківок", "Гіпертрофія лівого шлуночка". Я пишу в документах: "Відмовляюсь приймати в нашу частину по стану здоров’я". Через годину до мене телефонує якийсь полковник:

– Ви зобов’язані прийняти того чоловіка, в нього заключення "придатний", ви порушуєте наказ!

– Можете прислати мені голову ВЛК, який це заключення підписав?

– Зараз ми всі до вас прийдем! – погрожуючи сказав мені той чоловік.

Через годину прийшли якісь люди, запитали, що не так, чому я відмовляю. Я, показуючи на діагноз:

– Вас нічого не дивує? Як може бути гіпертензивна ангіопатія без гіпертонічної хвороби? Як виникло ускладнення гіпертонічної хвороби в серці, а самої гіпертонічної хвороби ви не написали?

– А, так, дійсно, вибачте, ми просто десь пропустили…

– Так, пропустили, бо гіпертонічна хвороба з ускладненнями – це гіпертонічна хвороба ІІ стадії, а вона кодується як 39Б, і людина є "обмежено придатною", а значить – не може служити в піхоті!

– Ой, точно. А звідки ви це знаєте?

– Вам не пощастило! До вас прислали лікаря.

Поруч стояв чоловік, який, напевно, до мене й телефонував, – із дуже злим виразом він подивився на мене і після цього пішов з усією цією делегацією.

Та далі мені відкривалась жахлива картина реальності.

Чоловік 40+, на столі – папери з ВЛК: "Придатний", "Здоровий".

– Служити будете?

– Ні, я занадто хворий.

– А тут пише здоровий. Маєте якісь документи?

– Так, в телефоні.

Я повернувся до представника ТЦК:

– Де його телефон.

– Ми йому не віддамо.

– Мені дайте!

З небажанням представник ТЦК дістав з пакетика телефон мобілізованого, передав мені.

Я одразу передав чоловіку:

– Показуйте.

Чоловік розблокував телефон і почав показувати фотографії виписок з лікарень. Там – повний букет…

– Раніше я був непридатним по стану здоров’я, але сьогодні мене навіть ніхто нічого не питав, просто написали, що я здоровий.

Таких випадків ставало дедалі більше.

Згодом до мене знову прийшли представники їхнього ВЛК і ТЦК:

– Ви не можете відмовлятись приймати у нас мобілізованих на основі їхніх виписок на телефоні. Якщо в нашій системі цих хвороб немає, значить вони здорові.

– Ви ніколи не були на полі бою?

– Ні, але до чого тут це.

– Ви не знаєте, що означає бігти 10 кілометрів в повному спорядженні по болотяному полю, тікаючи від дронів? Ви не знаєте, що це таке, зупиняти групу кожні 100 метрів, бо один з ваших фізично не може далі йти? Ви не знаєте, що це таке, робити вибір: покинути одного обмеженого і бігти з групою далі, чи почекати і наразити на загрозу всю групу? Це ваша робота: вибрати, хто може в піхоті служити, а кому в тилову частину! А ви з нею взагалі не справляєтесь. Дронам байдуже, що там у вашій системі відображається, а що ні!

ІІ. Мобілізація заради галочки

Те, що працівники ТЦК відбирали у мобілізованих телефони, доставляло нам багато проблем.

Чоловік А., його привели і посадили навпроти мене в скляну кімнату.

– Будете служити?

– У мене бронь.

– Яка бронь.

– Я працюю на критичному виробництві, у мене спеціальна бронь.

– А де вона?

– В телефоні.

Я повернувся до представника ТЦК:

– Де його телефон?

– Я не віддам.

– Мені віддайте!

Представник ТЦК дістав з файлика телефон, передав мені. Я одразу повернув його чоловікові А.

– Показуйте.

Чоловік А. запустив телефон, розблокував, відкрив Резерв+. Там дійсно відображалась бронь аж до літа наступного року.

– Ого, як довго бронь.

– Так, я на спец. бронюванні, через важливість мого виробництва.

Я подивився на представника ТЦК:

– Як ви його мобілізували?

– Нам передали від прикордонників, вони сказали, що зняли його з колючки на кордоні.

Чоловік А.:

– Це брехня! Навіщо мені лізти через огорожу, якщо я зі своїм бронюванням можу просто виїхати за кордон? Вони мене на блокпосту витягнули з машини, посадили в бус і привезли в ТЦК.

Представник ТЦК:

– А що ти робив на блокпосту так далеко від Києва?

– У мене перелом руки, мені виписали лікарняний, все офіційно, я їду на лікування на гарячі джерела в Косино!

За той вечір мені привезли ще 2 чоловіків з діючим бронюванням.

Чоловік Б.

– Служити будете?

У відповідь – тиша.

– Як Вас звати?

Тиша. Він пильно дивився на мене, але нічого не говорив.

Я запитав в ТЦК:

– Що з ним?

– Нічого, з ним все добре, – відповів представник ТЦК, який привіз цього чоловіка і поклав на стіл його папери.

Я не зміг прочитати його прізвище та ім’я. Документи були угорською мовою. Паспорта громадянина України не було.

– Він Українець? – запитав я в ТЦК. Але тепер мовчали вони. У нього лише угорські документи…

– На основі чого ви його мобілізували?

– Він вчився в Україні, – сказав мені представник ТЦК і простягнув документ про навчання в школі.

Я запитав у іншого представника ТЦК:

– У тій школі навчають української мови?

– Вона біля кордону. У ній вчаться угорською.

– Як ми маємо з ним спілкуватись?

– Це вже не до нас питання…

Чоловік В.

– Служити будете?

– Ні.

– Чому.

– Я був звільнений з військової служби і знятий з обліку.

– Як це.

– У мене все в телефоні.

Я знову до ТЦК:

– Телефон!!!

Він знову без бажання дістав і передав мені, а я – чоловікові.

Чоловік В. повернув телефон екраном до мене, а там – фото військового квитка із записом: "Знятий з військового обліку". Причиною вказано декілька кримінальних статей і періоди перебування за гратами.

– Я й зараз маю суд.

Чоловік відкриває "Дію", а там – виклик на суд на перші числа вересня 2026.

Я показую це представнику ТЦК. Він відповідає:

– Ми не бачили, він не показував телефон…

– Як він міг показати те, що ви в нього відібрали?

Чоловік С.

– Послужите в нас?

– Ні. Я маю доглядати хворого батька.

– А в нього більше нікого немає?

– Ні, тільки я.

– А чому ви не оформили відстрочку?

– Оформив.

– А де вона?

– В телефоні.

Та ж сама процедура по поверненню телефона і чоловік показує мені Резерв+. Там досі крутиться діюча відстрочка.

Я до ТЦК:

– Як ви його мобілізували?

– Не знаю, але в нас вже бронь зняли.

Я до чоловіка:

– У вас є якісь документи, крім броні?

– Так, ось.

І він показує мені фотографії рішення МСЕК, де пише потребу в сторонньому догляді, та ще один папірець, де прописано, що крім цього чоловіка більше рідних немає і саме чоловік С. має здійснювати догляд. Я пильно подивився на представника ТЦК.

Представник ТЦК:

– Нічого страшного, зараз зайде в частину, подасть документи і демобілізується.

– Ви смієтесь з мене? Ми маємо зараз замість того, щоб вчити хлопців воювати, займатись його демобілізацією?

Чоловік У.

– Послужите?

– У мене 5 дітей.

– Дорослі?

– Ні, старшому 12.

– Покажіть, – звертаюсь до нього я і одразу відбираю у ТЦК його телефон і передаю йому.

– Він розблоковує і показує "Дію", де в нього 5 дітей.

Я повертаюсь до ТЦК з лицем, сповненим питань…

– Та він не оформив відстрочку. Нічого, зараз у вас подасть рапорт і звільниться…

– Не подасть, бо я його не візьму. Ми маємо достатньо завдань, нам не потрібно займатись ще й його звільненням…

Продовження завтра…