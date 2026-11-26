У Башкортостані атаковано об’єкт компанії "Транснефть-Урал": піднявся дим. Фото і відео

У ніч на 26 листопада пролунали вибухи в російському Башкортостані, після чого здійнявся дим. Попередньо відомо, що атаки зазнав об’єкт "Транснефть-Урал".

Зокрема, ціллю стала лінійна виробничо-диспетчерська станція "Субханкулово". Про це повідомив Telegram-канал Exilenova+ та оприлюднив фото й відео з місця події.

Що відомо

"Туймазинський район, Башкортостан. Попередньо, приліт по об’єкту "Транснефть-Урал", – йдеться в повідомленні.

Цієї ночі було атаковано лінійно-виробничу диспетчерську станцію "Субханкулово" компанії "Транснефть-Урал". Вона призначена для приймання, зберігання та перекачування нафти магістральними нафтопроводами. Резервуарний парк – 10 резервуарів загальною місткістю близько 160 тис. м³ для нафти та 100 тис. кубометрів для нафтопродуктів.

Через цей вузол перекачують сиру нафту із Західного Сибіру та Татарстану. Станція сполучена з магістралями в напрямку Альметьєвська й Самари, а також із нафтопроводами "Туймази – Уфа" та "Туймази – Омськ".

Крім сирої нафти, на об'єкті функціонує окремий комплекс, що відповідає за прийом, зберігання та перекачування бензину та дизельного палива.

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На місці атаки здіймається потужний стовп диму. Інформація про наслідки наразі уточнюється.

Не перша атака на об'єкт

Зазначимо, цей об'єкт було атаковано вже не вперше. Так, 23 липня також лунали вибухи на лінійній виробничо-диспетчерській станції "Субханкулово", на місці атаки виникла масштабна пожежа.

За попередніми даними та кадрами з місця подій, спалахнув один із резервуарів з паливом, а над станцією піднявся густий стовп чорного диму. Атака стала частиною серії ударів дронів по об'єктах російської паливно-енергетичної інфраструктури у кількох регіонах. Паралельно під удар потрапила нафтобаза та НПЗ "НС-Ойл" в Ульяновській області.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що 24-го та в ніч на 25 листопада Сили оборони та СБУ атакували аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області Росії. Там базуються носії "Кинджалів", МіГ-31К, з яких окупанти обстрілюють Україну. Внаслідок атаки уражено п'ять літаків агресора.

Також українські захисники уразили два нафтопереробних заводи "Роснефті" в Самарській області, які працюють для військових потреб загарбників.