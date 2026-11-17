У Башкортостані атаковано великий нафтопереробний комплекс: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео

У ніч на 17 листопада українські безпілотники масовано атакували Республіку Башкортостан у РФ. Основною ціллю удару стало підприємство "Газпром нефтехим Салават".

Унаслідок прильотів на території промислового підприємства виникло кілька сильних пожеж. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.

Результати атаки

Безпілотну небезпеку оголосили в Башкортостані близько 3:00 ночі. План "Килим" оголосили в аеропорту Уфи, повітряна гавань тимчасово не приймала й не відправляла авіарейси.

За повідомленнями очевидців, удар припав на виробничу установку на заводі. Місцеві жителі фіксують численні осередки пожежі на території заводу.

На території заводу сталася пожежа. Джерело: Exilenova+

Заграва після атаки. Джерело: Exilenova+

Над підприємством піднялися стовпи диму. Джерело: Exilenova+

Зафіксовано численні пожежі. Джерело: Exilenova+

БпЛА атакували підприємство. Джерело: Exilenova+

Результати атаки. Джерело: Exilenova+

Пожежа на підприємстві. Джерело: Exilenova+

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