У Башкортостані атаковано великий нафтопереробний комплекс: спалахнула потужна пожежа. Фото і відео
У Башкортостані атаковано ве...
Джерело: Wikipedia
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У ніч на 17 листопада українські безпілотники масовано атакували Республіку Башкортостан у РФ. Основною ціллю удару стало підприємство "Газпром нефтехим Салават".
Унаслідок прильотів на території промислового підприємства виникло кілька сильних пожеж. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Exilenova+.
Результати атаки
Безпілотну небезпеку оголосили в Башкортостані близько 3:00 ночі. План "Килим" оголосили в аеропорту Уфи, повітряна гавань тимчасово не приймала й не відправляла авіарейси.
За повідомленнями очевидців, удар припав на виробничу установку на заводі. Місцеві жителі фіксують численні осередки пожежі на території заводу.
На території заводу сталася пожежа.
Джерело: Exilenova+
Заграва після атаки.
Джерело: Exilenova+
Над підприємством піднялися стовпи диму.
Джерело: Exilenova+
Зафіксовано численні пожежі.
Джерело: Exilenova+
БпЛА атакували підприємство.
Джерело: Exilenova+
Результати атаки.
Джерело: Exilenova+
Пожежа на підприємстві.
Джерело: Exilenova+
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