У боях за Україну загинув учасник Революції Гідності, фотограф і воїн Артур Назаров

На фронті загинув Артур Назаров – сумчанин, фотограф, відеограф, учасник Революції Гідності та військовослужбовець ЗСУ. Життя захисника обірвалося 19 листопада 2026 року на східному напрямку.

Про загибель воїна повідомила представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Сумській області на своїй сторінці у Facebook. Вона розповіла про його участь у Революції Гідності, бойовий шлях та роботу фотографом, яка допомогла зберегти свідчення важливих подій новітньої історії України.

На війні загинув Артур Назар... Джерело: facebook.com/NacradaSumskaoblast Розгорнути

Шлях через Майдан

Під час Революції Гідності Назаров працював фотографом на Майдані в Києві. Він документував протистояння, штурми та людські втрати, зокрема знімав ротацію снайперів. Сам Артур також дістав поранення.

"Я не розумію своєї відваги тоді. Коли ти пройшов війну, коли ти розумієш, як швидко тебе можуть вбити – і тоді, коли ми йшли проти куль зі щитами, по суті, з амуніції не було нічого. Але ми не боялися", – розповідав він в інтерв'ю Суспільному за кілька днів до повномасштабного вторгнення.

Артур Назаров. Джерело: Суспільне Суми

У 2014–2015 роках Назаров добровольцем воював на сході України. Паралельно фотографував події на передовій, а також співпрацював із редакцією газети "Панорама" над меморіальним проєктом "Слава Героям", присвяченим загиблим в АТО уродженцям Сумщини.

У 2016 році в Сумах відбулася виставка фотографій Артура Назарова під назвою "Пробудження нації". Його роботи відображали події, свідком і безпосереднім учасником яких він був.

Повернення до війська

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Назаров знову долучився до оборони України. За інформацією Сумської міської ради, він служив у складі 150-го батальйону ЗСУ.

У перші дні вторгнення Артур організував у Сумах групу "Гарячі бармени". Її учасники виготовляли коктейлі Молотова, займалися розвідкою та авіарозвідкою. Також виконували завдання із забезпечення військових пальним.

"25 числа мені вже була поставлена перша задача, я подзвонив другу, він заїхав за мною – і ми почали перевозити паливо для бронетехніки. Брали в точці А і везли "на передок", де хлопці боронили артягу, де були перші бойові сутички", – згадував Назаров в інтерв'ю Суспільному в листопаді 2022 року.

Під час одного з виїздів учасники групи зіткнулися з ворожою колоною та вступили в бій. Із 12 українських бійців четверо загинули.

У квітні 2023 року Артур Назаров отримав відзнаку "Захисник України. Герой міста Суми".

У вільний від військової служби час Назаров захоплювався SUP-бордингом. У серпні 2025 року він організовував у Сумах свято Холі на SUP-дошках.

Після загибелі воїна залишилися дружина та двоє маленьких доньок.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що російський дрон атакував траурну колону на околиці Сум. На жаль, є загиблий та постраждалі.