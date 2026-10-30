У Дніпрі до 15 людей зросла кількість жертв удару РФ по вокзалу: місто знеструмлене через ворожі атаки

У лікарні помер 40-річний чоловік, що зазнав тяжких поранень унаслідок удару військ РФ по залізничному вокзалу у Дніпрі. Загальна кількість жертв цього акту терору сягнула 15 людей.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Місто знеструмлене, пошкоджена обстрілами енергосистема не витримує навантажень.

Кількість жертв удару військ РФ по вокзалу у Дніпрі зросла

Близько 7 години ранку 30 жовтня Ганжа розповів про збільшення кількості жертв удару військ РФ по залізничному вокзалу у Дніпрі.

"У лікарні помер 40-річний чоловік, який дістав поранень через удар росіян по залізничному вокзалу у Дніпрі. Медики до останнього боролися за його життя. Та поранення виявилися надто тяжкими. Кількість загиблих унаслідок цієї атаки зросла до 15. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих", – написав посадовець.

В області 30 жовтня оголошено День жалоби за вбитими Росією людьми.

У Дніпрі оголошено День жалоби. Джерело: Дніпропетровська ОВА

"На Дніпропетровщині сьогодні день жалоби.15 українців – 10 чоловіків та 5 жінок. Їх убили росіяни на залізничному вокзалі у Дніпрі. Хтось там працював. Хтось повертався додому з подорожі. Хтось їхав у справах. Росіяни продовжують полювання на цивільних. Цілеспрямовано б’ють по потягах і людях. Біль, який неможливо передати словами. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Сьогодні у скорботі вся Дніпропетровщина. Цього не можна пробачити. Не можна забути. Пам’ятаємо кожне життя, яке забрала Росія", – написав Ганжа.

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Росія вдарила по залізничном... Джерело: Дніпропетровська ОВА Розгорнути

Облцентр досі знеструмлений

Водночас енергетикам досі не вдається повернути світло у квартири дніпрян.

"Дніпро знову знеструмлений. Енергосистема, пошкоджена ворожими ударами, не витримує навантаження. Енергетики працювали всю ніч. Відновлювальні роботи тривають і зараз. Залучена максимальна кількість бригад.Основні системи життєзабезпечення міста переходять на роботу від генераторів", – окреслив Ганжа ситуацію станом на 07:22.

Про останній удар окупантів по енергетиці Дніпра він писав о 00:01 30 жовтня. Тоді без світла залишилися понад 350 тисяч абонентів у місті та прилеглих населених пунктів.

У ДТЕК вранці повідомили, що за командою Укренерго застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району.

"В області серйозно пошкоджено обладнання через атаки ворога. Енергетики працювали всю ніч і продовжують працювати зараз, щоб якомога швидше заживити обʼєкти критичної інфраструктури та повернути світло в оселі", – йшлося у повідомленні.

Як повідомляв OBOZ.UA, напередодні, 29 жовтня, Росія вдарила по залізничному вокзалу в Дніпрі. На момент атаки там перебували люди та поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Станом на вчора було відомо про 14 загиблих і 14 поранених.

На ворожий терор відреагували західні лідери. Вони назвали удар по залізничному вокзалу у Дніпрі "відповіддю Путіна на зусилля з досягнення миру".

Також напередодні у Дніпрі та області після російських обстрілів зникло світло.