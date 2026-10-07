У Генштабі уточнили результати ураження ЛВДС "Самара" та ГПЗ "Астраханский": що відомо

Стали відомі нові деталі щодо наслідків ураження російських ЛВДС "Самара" та газопереробного заводу "Астраханский". Обидва об'єкти задіяні в забезпеченні потреб російської армії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. У відомстві уточнили дані про пошкодження об'єктів на території РФ.

Після ураження ЛВДС "Самара" 2 жовтня у Просвєті Самарської області підтверджено пошкодження одинадцяти резервуарів РВС-20000, трьох резервуарів РВСПК-50000, а також ділянки трубопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів.

Горять резервуари з нафтою н... Джерело: Telegram Supernova+ Розгорнути

У Генштабі уточнили результа... Джерело: Telegram Supernova+ Розгорнути

ЛВДС "Самара" – виробничий об'єкт і великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. Сюди магістральними нафтопроводами надходить сировина з Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів РФ.

Тут змішують високо- та низькосірчану нафту з різних родовищ, щоб сформувати експортний сорт Urals. На нього припадає до 50% загального обсягу нафтового експорту РФ. Підприємство також задіяне у забезпеченні потреб збройних сил Росії.

Внаслідок ураження газопереробного заводу "Астраханский" 4 жовтня в Астраханській області РФ пошкоджено елементи двох установок очищення газу – У-172 та У-272, а також блок вторинної перегонки У-1.731.

Астраханський газопереробний завод є одним із найбільших у світі виробників газової сірки, яку використовують у процесах нітрування під час виготовлення вибухових речовин і пороху.

Проєктна потужність підприємства становить до 12 млрд кубометрів пластового газу на рік, а щорічне виробництво технічної сірки – до 3,5 млн тонн. Це близько 50% усього російського виробництва. Завод також задіяний у забезпеченні армії РФ.

У Генштабі заявили, що ураження таких об'єктів російського агресора є реалізацією Україною невід'ємного права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. За словами військових, мета цих дій – зниження військово-економічного потенціалу РФ.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що після ураження ЛВДС "Самара" в Росії загорілися вісім резервуарів із нафтою, а площа пожежі перевищила 15 тис. кв. метрів. За даними моніторингового Telegram-каналу Supernova+, були також пошкоджені окремі ділянки трубопроводів і помпова станція. Попередньо канал оцінював загальну вартість втрачених активів приблизно у $200 млн – разом із нафтою, яка могла перебувати в резервуарах на момент ураження.