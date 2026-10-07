У ГУР оприлюднили імена причетних до незаконних розкопок Херсонеса

Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані п’ятьох осіб, пов’язаних із незаконними археологічними роботами на території тимчасово окупованого Криму. Йдеться, зокрема, про розкопки в районі Херсонеса Таврійського та Мірмекію.

Також розвідка опублікувала інформацію про 14 українських культурних цінностей, які були викрадені під час незаконних експедицій. Про це повідомляє ГУР, а детальніша інформація опублікована на порталі War&Sanctions.

Росія незаконно розкопує Херсонес

За отриманими даними, з 2020–2021 років російська сторона проводить незаконні археологічні роботи на території та поблизу Херсонеса Таврійського в межах проєкту "Новий Херсонес". У липні 2024 року там відкрили історико-археологічний парк і музейно-храмовий комплекс із такою ж назвою.

ГУР МО України продовжує системну роботу

Будівництво об’єктів супроводжувалося втручанням у культурний та археологічний шар пам’ятки, частину якого було пошкоджено або знищено.

ГУР оприлюднило дані чотирьох людей, яких пов’язує з реалізацією проєкту:

Наталія Соловйова – директорка Центру рятівної археології Інституту історії матеріальної культури РАН;

Іван Єсін – директор Фонду підтримки гуманітарних наук "Моя история";

Максим Жукалов – так званий заступник Губернатора міста Севастополя;

Лариса Шепко – професорка кафедри всесвітньої історії "Донецького державного університету".

Серед оприлюднених осіб – Надєжда Міліхіна, співробітниця Інституту історії матеріальної культури РАН. Вона була заступницею російського археолога Олександра Бутягіна під час незаконної Мірмекійської експедиції Державного Ермітажу в окупованому Криму.

Особи, пов’язані із незаконн... Джерело: Скриншот Розгорнути

У 2024 році Бутягіну оголосили підозру в незаконному пошкодженні об’єкта культурної спадщини, а у 2026 році перекваліфікували її на порушення законів і звичаїв війни. Наприкінці 2025 року його затримали в Польщі, а у квітні 2026-го передали Росії в межах обміну ув’язненими.

Розвідка оприлюднила перелік артефактів

Крім того, у розвідвідомстві оприлюднило інформацію про 14 культурних цінностей, які, за даними розвідки, були викрадені під час експедиції з території давнього міста Мірмекій.

Серед них – монета боспорського царя Савромата II, датована 180–196 роками н. е., та чорнолаковий одноручний канфар, створений у 370–350 роках до н. е.

14 культурних цінностей, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

14 культурних цінностей, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

14 культурних цінностей, які... Джерело: Скриншот Розгорнути

"ГУР МО України продовжує системну роботу з протидії спробам держави-агресора привласнити українську культурну спадщину та переписати історію", – зазначається у повідомленні.

Як писав OBOZ.UA, раніше в ГУР оприлюднило дані про 155 російських підприємств, пов'язаних із виробництвом компонентів для військової техніки та озброєння. Це компанії, які входять до складу або перебувають під управлінням холдингу "Роселектроніка" російської держкорпорації "Ростєх".